No ceturtdienas baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt visas personas no 18 gadu vecuma

No ceturtdienas, 2. decembra, balstvakcinācijas process tiks organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, tādējādi papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām baltsvakcināciju vajadzēs saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadiem, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem varēs saņemt balstvakcināciju.

Kā informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa Zaiga Barvida, baltsvakcināciju "AstraZeneca" gadījumā varēs saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši pieci mēneši.

Ražotāja "Johnson&Johnson" gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 varēs saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc šī ražotāja vakcīnas saņemšanas ir pagājušas astoņas nedēļas.

Savukārt "mRNS" vakcīnu - "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" - gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 varēs saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši seši mēneši.

Attiecībā pret balstvakcināciju tiem, kas saņēmuši "Johnson&Johnson" vakcīnu un izslimojuši, nodaļā norāda, ka personām, kuras saņēmušas vienu šīs vakcīnas devu un tām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PĶR tests, balstvakcinācija nepieciešama sešus mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas brīža, atkarībā no tā, kas bijis pēdējais.

Balstvakcinācija pret Covid-19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PĶR tests.

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča atgādina, ka joprojām ļoti svarīga ir arī senioru vecumā no 60 gadiem pirmreizējā vakcinācija, kā arī papildu devu vakcinācija imūnsupresētām personām, balstvakcinācija senioriem no 65 gadiem un sociālās aprūpes centru klientiem.

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties balstvakcinācijai portālā "Manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989, vai izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.

Digitālie sertifikāti, kas izsniegti pēc primārā vakcinācijas kursa pabeigšanas, turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par balstvakcinācijas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu, savukārt pats sertifikāts pēc balstvakcinācijas saņemšanas sāks darboties 15.dienā pēc balstvakcīnas saņemšanas. Abi sertifikāti būs derīgi lietošanai.

Ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu kontaktinformācija un adreses atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hospitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās, kur uz pierādījumiem balstīti ir zināms, ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību. To vidū ir imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem, sociālo un aprūpes centru pieaugušie pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī pacienti noteiktā vecumā ar hroniskām augsta riska blakussaslimšanām.