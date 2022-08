No degoša dzīvokļa Daugavpilī ceturtdienas rītā izglābti divi cilvēki

Ceturtdien pusseptiņos no rīta ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Gaismas ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega dzīvoklis. No tā tika izglābti divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Cietušais tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Vēl septiņi cilvēki tika evakuēti no kāpņu telpas. Pulksten 8.15 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvoklis dega 35 kvadrātmetru platībā.

Savukārt ceturtdienas rītā VUGD saņēma izsaukumu uz Olaines ielu Jelgavā, kur dega dzīvojamās mājas jumts. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka jumta konstrukcijas deg 40 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējušies četri cilvēki. Desmitos no rīta darbs notikuma vietā pabeigts.

Tāpat glābēji devās uz Jēkabpils novada Kūku pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva balkonā dega sadzīves mantas un logi. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no dzīvokļa evakuējās viens cilvēks.

Aizvadītajā diennaktī VUGD steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vieglā automašīna, sadzīves mantas, sausā zāle un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Kopumā glābējo saņēma 43 izsaukumu – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.