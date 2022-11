No jaunā gada Liepājā pieaugs sabiedriskā transporta biļešu cenas

No nākamā gada pieaugs Liepājas sabiedriskā transporta biļešu cenas, bet abonementa biļešu cenas nemainīsies un tiks ieviesti arī abonementi īsākam termiņam, ceturtdien nolēma Liepājas dome.

Viena brauciena biļetes cena iepriekšpārdošanā no 1. janvāra palielināsies no 0,70 līdz 0,90 eiro, viena brauciena biļetes cena pie transportlīdzekļa vadītāja – no 1 līdz 1,50 eiro, desmit braucienu biļetes cena – no 6,60 līdz 8,50 eiro, vienas dienas biļetes cena – no 2,50 līdz 3 eiro.

Mēneša abonementa biļešu cena darba dienām un visām dienām tiks atstāta nemainīga – attiecīgi 24 un 30 eiro. Arī abonementa biļešu ar 50% un 70% atvieglojumiem cena nemainīsies.

Savukārt abonementa biļetes vienam ceturksnim cena tiks samazināta no 80 uz 75 eiro.

Savukārt lai sniegtu pasažieriem lielākas izvēles iespējas, tiks izveidotas jaunas sabiedriskā transporta abonementa biļetes īsākam termiņam – trīs un piecām dienām, kas maksās attiecīgi 6 un 9 eiro. Jaunās biļetes būšot piemērotas pasažieriem, kuriem īsā laikā nepieciešams intensīvi izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus – īstermiņa līguma darbiniekiem, darbiniekiem, kuri strādā maiņās, tūristiem un citiem.

Domes sēdē tika skaidrots, ka izmaiņas tarifos un biļešu veidos nepieciešamas, ņemot vērā inflāciju, kas ietekmē arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomu.

Tiek prognozēts, ka sabiedriskā transporta pārvadājumu izmaksas par vienu kilometru nākamgad pieaugs vidēji par 21,5%, salīdzinot ar 2022. gadu, kas sabiedriskā transporta nodrošināšanai veido papildu izmaksas arī Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" budžetā, jo aģentūrai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir jānorēķinās ar pārvadātājiem SIA "Liepājas tramvajs" un AS "Liepājas autobusu parks".

Optimālākais risinājums šī brīža situācijā paredz viena brauciena biļetes tarifu veidot proporcionālāku viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksai, kā arī izveidot jaunas īstermiņa sabiedriskā transporta abonementa biļetes, lai pasažieriem piedāvātu lielākas izvēles iespējas un ļautu ietaupīt gadījumā, ja sabiedriskais transports jāizmanto intensīvi, bet retāk.

Jaunie braukšanas biļešu tarifi stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri, vienlaikus paredzot, ka braukšanas biļetes – viena brauciena biļete, desmit braucienu biļete un vienas dienas biļete –, kas iegādātās līdz 2022. gada 31. decembrim, izmantojamas līdz 2023. gada 31. janvārim, bet ceturkšņa abonementa biļetes, kas iegādātas līdz 2022. gada 31. decembrim, izmantojamas līdz to norādītā derīguma termiņa beigām.