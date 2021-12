No jaunā gada stāsies spēkā aizliegums tetovētājiem izmantot bīstamas tintes

No 2022. gada 4. janvāra spēkā stāsies Eiropas Komisijas (EK) regula, kurā noteikts saraksts ar tintēm, kuras turpmāk būs aizliegts lietot tetovēšanā. Jaunie noteikumi izsaukuši plašu rezonansi Eiropas Savienības (ES) tetovētāju vidū, kas uzskata, ka šādi ierobežojumi būtiski traucēs viņu darbu, lasāms starptautiskajos medijos.

Medija "Politico" aptaujātie tetovētāji medijam atzīmējuši, ka būtiskākā problēma ir tāda, ka daudzām no aizliegtajām tintēm nav viegli atrodami aizvietotāji. Savukārt tas rada problēmas tiem klientiem, kam, piemēram, jau ir iesākti tetovējumi. Tāpat turpmākajā darbā māksliniekiem nāksies izvēlēties krāsas, kas, iespējams, neatbilst radošajai vīzijai.

Regulas tekstā skaidrots, ka ES ir arvien vairāk cilvēku ar tetovējumiem vai permanento grimu, jo īpaši gados jaunu cilvēku vidū. Tāpat regulā norādīts, ka tetovēšanai vai permanentajam grimam izmantotās procedūras, neatkarīgi no tā, vai tās ietver adatu izmantošanu vai kādu citu metodi, piemēram, uzacu pigmentāciju matiņu tehnikā, nenovēršami rada ādas virsējā slāņa ievainojumu. Tā rezultātā tetovēšanas tintes vai citi tetovēšanā izmantotie maisījumi tiek absorbēti ķermenī.

Tāpat regulas autori uzsvēruši, ka tetovēšanā izmantotie maisījumi parasti sastāv no krāsvielām un palīgsastāvdaļām, piemēram, šķīdinātājiem, stabilizatoriem, mitrinātājiem, pH regulatoriem, mīkstinātājiem, konservantiem un biezinātājiem. Maisījumus ievada cilvēka ādā, acs ābolā vai gļotādās. Krāsvielas lielākoties paliek tuvu maisījuma ievadīšanas vietai, tādējādi tetovējums vai permanentais grims ilgstoši paliek redzams. Tomēr maisījuma šķīstošās sastāvdaļas stundu vai dienu laikā izdalās pa visu ķermeni. Līdz ar to āda un citi orgāni ilgstošā periodā tiek eksponēti šo šķīstošo vielu ietekmei.

Dažām no šīm vielām piemīt bīstamas īpašības, kas rada potenciālu risku cilvēka veselībai. Turklāt krāsvielu metabolisms ādā, to noārdīšanās pēc ekspozīcijas saules starojumam un lāzerapstarošanas rezultātā arī var izraisīt bīstamu ķīmisku vielu izdalīšanos no tetovējuma vai permanentā grima atrašanās vietas uz ķermeņa.

Attiecīgi līdz ar 2022. gada 4. janvāri tiks ierobežota dažādu tetovēšanā izmanto pigmentu lietošana. Ar pilnu regulas tekstu un aizliegto vielu sarakstu var iepazīties šeit.