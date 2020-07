No jūras izglābj supotāju

Glābēju palīdzība otrdien Engures novadā bijusi nepieciešama jūrā bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušam supotājam, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 18.25 glābēji steidzās uz izsaukumu Engures novadā, kur pie mola cilvēks uz SUP dēļa tika pūsts jūrā un paša spēkiem nevarēja atgriezties krastā.

Izmantojot glābšanas laivu ar motoru, ugunsdzēsēji glābēji cilvēku nogādāja krastā.

VUGD aicina ievērot piesardzību atpūtā pie un uz ūdens. VUGD aicina vecākus izskaidrot bērniem jautājumus par drošību uz ūdens – piemēram, to, ka bērni nedrīkst doties peldēties vienatnē, peldēt tālu no krasta un to, ka dižošanās ūdenī un savu spēku pārvērtēšana var beigties ar nelaimi.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumus, no kuriem 16 uz ugunsgrēku un 21 uz glābšanas darbiem un četri no izsaukumiem bija maldinājumi.