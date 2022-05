No Kanādas, Spānijas, ASV – Latvijā pašlaik pulcējas vairāk nekā 3000 ārvalstu karavīru

Šobrīd Latvijas teritorijā pulcējas vairāk nekā 3000 ārvalstu karavīru. To vidū ir aptuveni 1000 ASV Bruņoto spēku karavīru, kas īsteno atturēšanu un piedalās militārajās mācības, kā arī aptuveni 750 Dānijas Karalisko bruņoto spēku karavīru un bruņotie spēki no citām valstīm, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijas (AM) pārstāve Vita Briže.

3000 ārvalstu karavīru vidū ir vairāk nekā 1500 karavīru no 10 valstīm – Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Melnkalnes, Kanādas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas – kas veido NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā.

Valstī viesojas arī karavīri no Latvijā dislocētā Kanādas Nacionālā komandvadības elementa (Task Force Latvia).

Tāpat Spānijas premjerministrs Pedro Sančess vizītes laikā Latvijā šī gada marta sākumā paziņoja par Spānijas lēmumu pēc iespējas ātrāk uz Latviju nosūtīt vēl aptuveni 150 karavīrus, šādi arī raidot nepārprotamu signālu Krievijai par NATO vienotību, portālam "Delfi" norāda AM.

Papildu rotācijas kārtībā izvietotajiem sabiedroto karavīriem ārvalstu karavīri Latvijā ierodas uz starptautiskām militārajām mācībām. Lielākais ārvalstu personāla pieaugums ir saistīts ar militāro mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posma sākšanos, un mācību dalībnieku ierašanos.

No 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisinās militāro mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām "Hedgehog". Dalībai mācību pavasara posmā Latvijā ir ieradušās un turpinās ierasties militārās vienības no ASV, Čehijas, Polijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas.

Bez tam mācību uzdevumus kopīgi pildīs sabiedroto karavīri, kas Latvijā izvietoti NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā. "Namejs 2022" pavasara posma mācībās sabiedroto valstu kopējais personāla skaits ir aptuveni 3000, un no tiem liela daļa piedalās visās posma mācībās. "Namejs 2022" pirmajā posmā no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā piedalās aptuveni 2700 karavīru un zemessargu.