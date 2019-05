No 'KPV LV' izstājas arī frakcijas iekšējā opozicionāre Sprūde

No partijas "KPV LV" nolēmusi izstāties arī politiskā spēka Saeimas frakcijas iekšējā opozicionāre Karina Sprūde, apstiprināja politiķe.

Sprūde skaidroja, ka lēmums pieņemts gan tādēļ, ka "KPV LV" neatbalstīja Didža Šmita kandidatūru Valsts prezidenta amatam, gan tādēļ, ka Šmits netika no partijas virzīts uz obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas jautājumiem veltīto parlamentārās izmeklēšanas komisiju.

"Viņš [Šmits] veltīja daudz laika, lai virzītu un izveidotu parlamentārās izmeklēšanas komisiju, bet tagad redzams, ka uz to tiek virzīta Ieva Krapāne," pauda Sprūde. Viņa arī norādīja, ka Krapāne varētu būt laba labklājības ministre vai lietvede, nevis OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja.

Komentējot savu tālāko darbību, Sprūde skaidroja, ka viņa turpinās savu dalību tajās Saeimas komisijās, kurās viņa strādā, piebilstot, ka viņa būs "neatkarīga un balsos pēc sirdsapziņas".

Savukārt trešdien Sprūde skaidroja, ka pēc Valsts prezidenta vēlēšanām palicis rūgtums. "Tā bija neliela nodevība pret mums, pret partiju. Protams, es apdomāju ļoti nopietni izstāšanos," teica Sprūde.

Kā vēstīts, trešdien par izstāšanos no frakcijas un partijas paziņoja deputāte Linda Liepiņa, to skaidrojot gan ar frakcijā notiekošo, gan ar frakcijas vairākuma balsojumu par Valsts prezidenta amata kandidātiem.

Tikmēr cīņā par prezidenta amatu zaudējušais "KPV LV" iekšējais opozicionārs Šmits, vaicāts, vai varētu aiziet no "KPV LV" frakcijas, atbildēja, ka pašlaik šādu plānu nav, bet arī šo jautājumu varētu pārrunāt kopā ar citiem frakcijas opozicionāriem.

Saeima trešdien Valsts prezidenta amatā ievēlēja līdzšinējo Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Par viņu nobalsoja 61 deputāts, kas pārstāvēja koalīcijas partijas, savukārt pret balsoja 32 opozīcijas deputāti.

Par Juri Jansonu nobalsoja astoņi parlamentārieši no Zaļo un zemnieku savienības, bet pret bija 85 deputāti.

Savukārt Šmita kandidatūru atbalstīja 24 deputāti - "Saskaņas" parlamentārieši, Aldis Gobzems, kā arī Liepiņa, Sprūde un pats Šmits. Pret Šmita kandidatūru balsoja 69 parlamentārieši.

Sākotnēji no "KPV LV" saraksta parlamentā tika ievēlēti 16 deputāti, taču vēlāk no frakcijas tika izslēgts Gobzems. Līdz ar to pašlaik Saeimas frakcijā darbojas 15 parlamentārieši, taču jūnija sākumā Saeima skatīs jautājumu par "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja Ata Zakatistova izdošanu kriminālvajāšanai. Ja deputāts tiek izdots kriminālvajāšanai, viņš zaudē tiesības piedalīties Saeimas sēdēs.