No Liepājas ostas akvatorijas ūdenslīdēji izcēluši trīs sarūsējušas padomju militārās bojas

Otrdien, 20. jūlijā, pēc izpētes un atbrīvošanas no smilts sanesumiem no Liepājas ostas akvatorijas ūdenslīdēji izcēla trīs sarūsējušas bojas no padomju militārā mantojuma, kas tur atradušās vairāk nekā 40 gadus un radīja miesas bojājumus 15 gadus vecam zēnam, informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Liepājas SEZ norādīja, ka tā uzstādījusi brīdinājuma zīmes perspektīvajā ostas teritorijā no Karostas kanāla līdz Ziemeļu molam, norādot, ka tur peldēties ir bīstami un šogad plāno sākt ūdens akvatorijas izpēti, lai konstatētu kāds un cik liels militārais mantojums vēl atrodas šajā teritorijā.

Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis, militārais mantojums acīmredzot vēl ilgi liks par sevi manīt.

"Vieglāk bija risināt zināmos jautājumus – atbrīvot ostas akvatoriju no grimekļiem pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, gan pirmās, gan otrās ostas padziļināšanas ietvaros izcelt dažādus lielgabarīta metāla priekšmetus un pat kuģa vrakus, kas atradās gan ostas akvatorijā, gan ostas vārtos," sacīja Poņemeckis.

Viņš atklāja, ka tāpat tika īstenots Karostas kanāla sanācijas projekts. Liepājas ostas teritorija starp Karostas kanālu un Ziemeļu molu ir perspektīvā ostas attīstības teritorija, kurā līdz šim nebija veikta izpēte, lai noteiktu cik liels militārais mantojums tur atrodas.

"Nepatīkamais negadījums ir pasteidzinājis notikumu gaitu, un tas noteikti ir labi," teica Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs.

Ūdenslīdēji vairākas nedēļas veica izpēti, lai konstatētu cik daudz un kādi metāla priekšmeti atrodas vietā, kurā zēns savainojās. Darbus sarežģīja smilts nogulsnes un fizikas likumi, kā arī spēcīgā korozija, kas bija vairāku desmitu gadu laikā ietekmējusi dzelzs boju stāvokli.

SEZ norādīja, ka tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu par teritorijas apsekošanu un izpēti, vienlaikus aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem, ievērot peldēties aizliegumu jūras piekrastē, kur izvietotas brīdinājuma zīmes. Tā vietā SEZ iesaka peldēties publiskās peldvietās, kur to darīt ir droši.

Pārvaldē atzīmēja, ka no 1951.- 1957. gada un no 1966.- 1991. gadam Liepājas osta bija slēgta PSRS militāra bāze, bet saimniecisko darbību ostas teritorijā atsāka vien 1992. gadā paralēli Krievijas jūras kara flotes bāzes darbībai.

Militāristi Liepājas ostu atstāja 1994. gada 31. augustā. Piestātnes, pievadceļi, aizsargmoli izpostīti, bet ostas akvatorija un kuģu ceļi nepamierinošā stāvoklī. Liepājas osta saņēma padomju armijas militāro mantojumu. Bija informācija par 37 daļēji un pilnībā nogrimušiem kuģiem, bet Karostu un Karostas kanālu Helsinku Komisija noteica par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.

Kā vēstīts, jūnija beigās Liepājas SEZ pārvalde no sociālā tīkla vietnes "Facebook" uzzināja par negadījumu jūras piekrastē Liepājā starp Karosta kanālu un Ziemeļu molu. Kāds zēns guva traumas, peldoties jūrā aptuveni 30 metrus no krasta. Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas Liepājas ostas apsardze identificēja negadījuma vieta un visu nakti to apsargāja.

Liepājas SEZ pārvaldes darbinieki kopā ar brīvprātīgajiem un atbildīgajiem dienestiem sestdien atkārtoti apsekoja negadījuma vietu un ar bojām norobežoja to. Pēc pirmatnējās apskates aptuveni 1,2 metrus zem ūdens atrodas trīs metāla mucas jeb bojas. Vienlaikus ostas apsardzes darbinieki turpina patrulēt, lai nepieļautu peldēšanos norobežotajā vietā.

Pēc negadījuma tika saņemtas vēl informācija par jūrā esošajiem priekšmetiem visā piekrastes zonā no Karostas kanāla līdz Ziemeļu molam.