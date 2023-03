No Liepājas uz Gotlandi – kā kolhoza 'Boļševiks' zvejnieki izlauzās brīvībā

Padomju okupācijas laikos vairāki simti latviešu centās pamest dzimteni un izrauties brīvībā uz Rietumiem. Lielākoties šie mēģinājumi bija neveiksmīgi. Vairāki bēgšanas gadījumi ir saistīti ar Kurzemes piekrastes zvejniekiem. 1952. gada vasarā uz Zviedriju veiksmīgi aizmuka Liepājas zvejnieku kolhoza "Boļševiks" traleris RB-984. Bēgšanu organizēja kuģa kapteinis un traļmeistars, savukārt trīs pārējie komandas locekļi Zviedrijā nokļuva, varētu teikt, nejauši un neplānoti. Viens no viņiem – mašīnists Kārlis Strazds – par bēgšanu, kā arī dzīvi okupētajā Latvijā ir atstājis vērtīgas atmiņas.

Laika posmā no 1952. līdz 1957. gadam no Latvijas uz Gotlandi kopumā aizmuka trīs kolhoza "Boļševiks" zvejas traleri, pirmais no tiem bija tieši RB-984 ar kapteini Andreju Tukleru priekšgalā, norāda vēsturnieks Jānis Ķeruss. Bēgšana notika 1952. gada 4. jūnijā, uz kuģa arī atradās traļmeistars Juris Štāls, mašīnists Kārlis Strazds, mehāniķa palīgs Guntis Ore un kapteiņa palīgs Arnolds Reķis. Viņi visi bija 22 līdz 29 gadus veci vīrieši, kas vēl nebija izveidojuši ģimeni.

Uz Gotlandi pēc butēm



Bēgšanas organizētājs bija 23 gadus vecais kapteinis Tuklers kopā ar Štālu. Viņi abi bija dzimuši Lietuvā, Būtiņģes apkārtnē, un, iespējams, ar to var izskaidrot viņu draudzību un savstarpējo uzticēšanos, norāda Ķeruss. Viņi izdomāja viltību