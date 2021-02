Iedzīvotāji pie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem ir pieraduši. Noteikumu pārkāpumi ir vien neliela atkāpe no līdzšinējās, godprātīgās kārtības ievērošanas. Saslimt ar Covid-19 ir iespējams, bet ne ģimenē, starp draugiem vai kaimiņiem. Tādas ir dažas no atziņām, kas atklājas pētnieku grupas – Ivara Austera, Ingunas un Holgera Eleri, Klāva Sedlenieka un Zigurda Zaķa – valdībā prezentētajā pētījumā par sabiedrības attieksmi pret Covid-19 ierobežojumiem "Covid-19: skats no ielas".

Par pētījuma rezultātiem ar ekspertiem runāja portāls "Delfi".

Iedzīvotāju attieksme pret Covid-19 ir diezgan egoistiska, lielākās bažas cilvēkiem pandēmijas laikā ir par sevi, labākajā gadījumā – par tuviniekiem, tā portālam "Delfi" stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes docents, sociālantropologs Klāvs Sedlenieks. "Vairāk ir vēlme pasargāt sevi, tad pasargāt savus tuviniekus, un tad ir tā pārējā sabiedrība. Savā ziņā tas ir ļoti saprotami. Šajā gadījumā ļoti svarīgi, ka mēs visi strādājam kopā cits cita interesēs," paskaidroja Sedlenieks.

Bailes un personisks apdraudējums mudina ierobežojumus ievērot. "Cilvēki, kuriem ir lielākas bailes, kuri novērtē to, ka viņiem vai tuviniekiem ir risks saslimt, ir arī tie, kuri tendēti vairāk ievērot ierobežojumus un ir arī pozitīvāki pret vakcīnām. Tas nozīmē – jo vairāk cilvēki ir nobijušies, jo atbildīgāk rīkojas," sacīja sociālantropologs. "Delfi" arī viņam jautāja par nesen notikušo vairāku politiķu publisko vakcinēšanu kā iespējamu sabiedrības iedrošinātāju vakcinēties, taču, kā Sedlenieks atklāja intervijā, "tur sajuka divi vēstījumi" un paskaidroja, kādēļ, viņaprāt, šī aktivitāte izvērtās kļūdaini.

Jau pagājis aptuveni gads, kopš dažādās pasaules valstīs pilsoņi sadzīvo ar Covid-19 un ar to pavadošajiem ierobežojumiem.