No mēra amata atstādinātais Ušakovs EP sola strādāt, lai Eiropa būtu stipra

Eiropas Parlamentā (EP) ievēlētais, no Rīgas mēra amata atstādinātais domes deputāts Nils Ušakovs (S) parlamentā vēlētos strādāt Reģionu komitejā, turklāt sola iestāties par vienotu Eiropu, to viņš pauda intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma".

Viņš strādāšot, lai Eiropa no vienas puses būtu vienota un stipra, bet no otras puses - sociāli atbildīga. "No vienas puses ir svarīgi aizstāvēt Latvijas intereses, bet tikpat svarīgi ir aizstāvēt vienotas Eiropas intereses," viņš sacīja, paužot viedokli, ka ir diezgan daudz politiķu, kam "Eiropas Savienības projekts" nepatīk.

Ušakovs pauda, ka viņa dziļākā pārliecība ir, ka Eiropai ir jābūt vienotai.

Komentējot "Saskaņas" sekmes šajās vēlēšanās, Ušakovs pauda, ka dzīve reālajā pasaulē mazliet atšķiras no dzīves sociālo tīklu vidē. Viņaprāt, šīs vēlēšanas parādījušas, ka partijai ir daudz atbalstītāju, kuri turklāt to izrādījuši partijai pēc būtības grūtākā laikā.

Jau vēstīts, ka vislielāko atbalstu - ap 26% - EP vēlēšanās saņēmusi "Jaunās Vienotība". Par "Saskaņu" nobalsojuši aptuveni 17,5% vēlētāju, bet par nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) - ap 16,4% vēlētāju. Apvienību "Attīstībai/Par!" atbalstījuši ap 12,4% vēlētāju, bet partiju "Latvijas Krievu savienība" - ap 6,3% balsstiesīgo.

Attiecīgi "Jaunā Vienotība", "Saskaņa" un VL-TB/LNNK ieguvušas pa diviem mandātiem EP, bet "Attīstībai/Par!" un "Latvijas Krievu savienība" - pa vienam.