No nelikumīgas robežšķērsošanas atturēti 34 cilvēki; lidostā aizturētas divas meklētas personas

Ceturtdien, 15. jūnijā, no nelikumīgas Latvijas un Baltkrievijas robežas šķērsošanas atturēti 34 cilvēki, savukārt lidostā "Rīga" aizturētas divas meklēšanā esošas personas, portālu "Delfi" informēja Valsts robežsardzē.

Uz ārējām robežām un valsts iekšienē aizvadītajā diennaktī Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 55 likumpārkāpējus. Uz ārējām robežām konstatēti 32 robežpārkāpēji.

Tostarp aizturētas divas meklēšanā esošas personas. Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēts viens no Amsterdamas un viens no Varšavas Latvijā ieceļojoši Latvijas pilsoņi, kuri atrodas policijas meklēšanā. Personas aizturētas un nodotas Valsts policijas amatpersonām.

Aizvadītajā diennaktī ieceļošana Latvijā liegta 14 ārzemniekiem. Vientuļu, Terehovas, Grebņevas, Pāternieku un Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Krievijas un

vienam Kazahstānas pilsonim, jo ārzemniekiem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Ieceļošana tika liegta arī diviem Moldovas un diviem Serbijas pilsoņiem, jo ārzemnieki nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi, kā arī vienam Ukrainas pilsonim, jo ārzemniekam liegts ieceļot un uzturēties Šengenas zonas valstu teritorijā.

Vēl pieciem Krievijas un diviem Ukrainas pilsoņiem ieceļošana Latvijā liegta drošības apsvērumu dēļ. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti.

Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti diviem ārzemniekiem Terehovas robežkontroles punktā konstatēti divi Moldovas pilsoņi, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus (pārsniegts bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks) Šengenas zonas valstīs. Lietvedība viena Moldovas pilsoņa administratīvā pārkāpuma lietā netika uzsākta, pārējās personas sauktas pie administratīvās atbildības.

Savukārt izceļošana no valsts tika liegta trīs Latvijas pilsoņiem. Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēti divi uz Londonu izceļojoši Latvijas pilsoņi, kuru dokumenti nav derīgi izceļošanai uz Lielbritāniju un viens uz Antāliju izceļojošs nepilngadīgs Latvijas pilsonis, kuram nebija vismaz viena vecāka notariāli apliecinātas piekrišanas bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Personām liegta izceļošana no valsts.

Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti trīs personām – vienam Latvijas, vienam Somijas un vienam Ukrainas pilsonim.

Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 19 personām –

četriem Baltkrievijas, četriem Krievijas, trīs Latvijas, diviem Kazahstānas, diviem Kirgizstānas, diviem Uzbekistānas un vienam Vācijas pilsonim.