No oktobra Rīgā var pieteikties pabalstam par kurināmā izmantošanu apkurē

Rīgas pašvaldība plāno no 1. oktobra elektroniski un no 3. oktobra klātienē sākt pieņemt pieteikumus apkures izdevumu daļējai kompensēšanai ģimenēm, kas apkurei izmanto malku, koksnes granulas vai briketes, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Savukārt pieteikumus kompensācijas saņemšanai par elektrības izmantošanu apkurē pašvaldība sāks pieņemt no 1. novembra.

Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiks piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās.

Pieteikumus atbalstam pašvaldībā no 1. oktobra (par elektroenerģiju – no 1. novembra) varēs iesniegt elektroniski portālā "epakalpojumi.lv" vai klātienē no 3. oktobra jebkurā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietām pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000800.

Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietas atrodas Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A.

Pieteikties atbalstam var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī.

Pieteikumam nepieciešamā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, kā arī kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Tāpat papildus jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā, un maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins, maksājuma uzdevums), izņemot gadījumu, ja mājokli apkurina, izmantojot malku, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un nav pieejams maksājumu apliecinošs dokuments.

Šajā gadījumā iesniedzējam būs jāapliecina fakts par malkas iegādi.

Pieteikuma iesniedzējam būs jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Piesakoties atbalstam klātienē, iesniegums iepriekš nav jāsagatavo, tas tiks noformēts uz vietas.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts 30 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Labvēlīga lēmuma gadījumā atbalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā maksājumu kontā.

Aktuālā informācija par atbalsta piešķiršanas kārtību būs pieejama portālā "riga.lv" sadaļā "Atbalsts apkures sezonā", kā arī zvanot uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 darba dienās no pulksten 8 līdz 18.

Atbalsts tiks piemērots par laika posmu no šā gada 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Pabalsta apmērs paredzēts 50% apmērā no kurināmā iegādes izmaksām, kas pārsniedz valsts noteiktos sliekšņus un nepārsniedz noteiktos apjomus.

Ja mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), 50% apmērā no izmaksām par desmit tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez PVN, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez PVN.

Ja mājokli apkurina, izmantojot malku, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, 50% apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru (21 stera) malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez PVN, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez PVN.

Ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav pieejams maksājumu apliecinošs dokuments, ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro apmērā.

Ja mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām mēnesī, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas mēnesī, 50% apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez PVN, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez PVN.

Jau vēstīts, ka Saeima apstiprinājusi atbalsta pakotni iedzīvotājiem straujo energoresursu cenu kompensēšanai.