No piektdienas Vidzemes šosejas 'Sēnītes' posmā abas brauktuves tiks atvērtas satiksmei

No 1. novembra Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz "Sēnītes" mezglam satiksmei tiks atvērtas abas brauktuves – divas joslas katrā virzienā, informē VAS "Latvijas valsts ceļi".

Satiksmes organizācijas izmaiņas sāks ieviest pakāpeniski, pa posmiem, sākot ar piektdienas rītu, provizoriski plkst. 10.00, un līdz dienas beigām abas brauktuves tiks pilnībā atvērtas satiksmei. Plānots, ka piektdienas vakarā satiksme jau notiks pa divām joslām katrā virzienā.

Savukārt satiksme uz Valmieras šosejas (A3) posma pie "Sēnītes"" līdz 15. novembrim vēl tiks organizēta, izmantojot rotācijas apli.

Līdz novembra beigām posmā vēl ir iespējami lokāli ierobežojumi, būvniekam veicot darbu uz autoceļa nomalēm. Visā objektā ātrums ziemas tehniskā pārtraukuma laikā būs 70 km/h, bet "Sēnītes" mezglā vietām arī 50 km/h.

Objektā ieklāta asfalta apakškārta un saistes kārta. Atgādinām, ka tā vēl nav asfalta virskārta, tāpēc vietām var būt nelīdzena. Asfaltbetona virskārta tiks ieklāta nākamgad, kad tiks remontētas arī pārvadu apakšējās daļas un pārbūvēts "Sēnītes" mezgla rotācijas aplis.

Būvdarbus Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz "Sēnītei" veic piegādātāju apvienība Binders un ACB, to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzekļiem un pilnībā tiks pabeigti 2020. gada rudenī.

Būvdarbu posms ir 14 km garš, taču, ņemot vērā to, ka katrā braukšanas virzienā ir divas joslas, seguma pastiprināšana tiek veikta kopumā vairāk nekā 30 kilometros ceļa. Projekta ietvaros tiek atjaunoti arī septiņi ceļa pārvadi un divi tuneļi "Sēnītes" mezglā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un divas caurtekas. 1,65 km garumā ceļa sega tiek pārbūvēta arī uz autoceļa Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) (A3), tiltam pār Gauju būs atjaunots segums.

Vidzemes šosejas (A2) posms no Garkalnes līdz "Sēnītei" tādā konstrukcijā, kāda tur ir tagad, ir izbūvēts 1974. gadā. Pēdējo reizi seguma atjaunošanas darbi tur nelielos posmos ir veikti pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā.