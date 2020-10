No pirmdienas sāk darboties 'Covidpass' ieceļotāju uzraudzības sistēma

No pirmdienas, 12. oktobra, sāks darboties jaunieviestā ieceļotāju kontroles informācijas sistēma Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī no šī datuma policija varēs apstādināt privāto transportlīdzekli, lai pārbaudītu, vai tur neatrodas kāds, kurš atgriezies no ārzemēm un nav sniedzis informāciju par sevi šajā sistēmā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien, 6. oktobrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegtos grozījumus MK noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" par Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmas (IECIS) ieviešanu, portālu "Delfi" informēja Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāve Samanta Nalivaiko.

Elektroniskās anketas būs pieejamas no jebkuras viedierīces un aizpildāmas īpašā tīmekļvietnē "covidpass.lv".

No 12. oktobra būs pieejama mājaslapa "covidpass.lv", un personām, kas šķērsos Latvijas robežu, obligāti būs jāaizpilda anketa un jāparāda saņemtais QR kods robežsargiem, skaidroja Nalivaiko.

Tāpat grozījumi MK noteikumos ļaus policijai izvēles kārtībā veikt transportlīdzekļa apturēšanu, lai pārliecinātos, vai transportlīdzeklī nav kāda persona, kurai jāaizpilda šī elektroniskā anketa un jāievēro pašizolācija, skaidroja Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

"Tas nenozīmē, ka policija no 12. oktobra sāks rīkot reidus un aktīvi turēs automašīnas, bet jebkurā gadījumā, līdz šim šādas opcijas policijas rīcībā nebija," norādīja Krapsis.

Viņš akcentēja, ka iepriekš kontrole par pašizolācijas prasību ievērošanu balstījās "uz cilvēku godaprātu".