No 'rajona' uz Saeimu – kas slēpjas AS un 'Progresīvo' līdzšinējo vietvalžu maciņos

Alga no Baltkrievijas uzņēmumiem un ienākumi no pašu saimniekošanas, apjomīgas parādsaistības, nekustamie īpašumi un aizdevumi – to atklāj no "Apvienotā saraksta" un "Progresīvajiem" 14. Saeimā ievēlēto Liepājas, Bauskas, Rēzeknes, Talsu un arī Rīgas pašvaldības deputātu deklarācijas par 2021. gadu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, ko deklarējuši šo politisko spēku līdzšinējie pārstāvji Latvijas pašvaldībās, kuri tagad darbosies parlamentā.

Vairāk par Saeimā no dažādiem sarakstiem ievēlēto līdzšinējo pašvaldību līderu turību iespējams lasīt šajā rakstā. Par "Jaunās vienotības" un Nacionālās apvienības līdzšinējo vietvaru deputātu rocību iespējams vairāk lasīt šeit.

Matisonei alga no Baltkrievijas firmām un 130 000 eiro parādi

Liepājas domes deputātes Lindas Matisones (AS) ienākumi pērn bijuši 81 466 eiro, viņa deklarējusi 18 500 eiro aizdevumu, kā arī četrus parādus 130 166 eiro kopvērtībā, liecina publiskojamo datu bāzē pieejamā informācija.

Viņa bijusi AS "Lauma lingerie" valdes priekšsēdētāja, organizācijas "liepājnieki" valdes locekle, kā arī darbojusies divu Baltkrievijas uzņēmumu "Švejnaja firma Junona" un "Silvano Fešn" padomēs.

Foto: LETA

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas maksātā alga bijusi 15 007 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts – 1611 eiro. AS "Lauma Lingerie" samaksājusi 12 000 eiro, bet AS "Citadele banka" maksātie procenti bijuši ap 10 eiro. No Baltkrievijas uzņēmuma "Silvano Fešn" saņemti 123 870 Baltkrievijas rubļi (ap 50 397 eiro), bet no šīs valsts uzņēmuma "Šveinaja firma Junona" saņemti 6000 Baltkrievijas rubļi (ap 2440 eiro).

Matisones īpašumā ir 2016. gadā ražota vieglā "Fiat" markas automašīna, kā arī seši dzīvokļi un zeme Liepājā, savukārt kā kopīpašums deklarēts nekustamais īpašums Grobiņā.

AS "Citadele banka" uzkrāti 185 eiro, Baltkrievijas kredītiestādē "Alfa Bank" – 17 678 eiro, AS "Swedbank" uzkrājums bijis 119 eiro, bet AS "Luminor Bank" uzkrāti 157 eiro.

Līdaka nopelna 13 866 eiro

Līdzšinējais Bauskas novada domes deputāts Ingmārs Līdaka (AS) 2021. gada valsts amatpersonas deklarācijā norādījis kopumā 13 866 eiro ienākumus, liecina VID datu bāzē pieejamā deklarācija par 2021. gadu.

Skrundas novada pašvaldība viņam samaksājusi 120 eiro honorāru, VAS "Latvijas Televīzija" (LTV) maksātais honorārs bijis 400 eiro, SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" samaksājis 79 eiro honorāru, savukārt Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs maksātā alga bijusi 9887 eiro, bet Bauskas novada pašvaldība, kurā Līdaka sācis strādāt vien 2021. gada otrajā pusē, viņam algā samaksājusi 3380 eiro.

Foto: LETA

Deklarāciju, kas iesniedzama, stājoties amatā, viņš iesniedzis VID 2021. gada 21. septembrī. Šajā deklarācijā viņš norādījis valdes locekļa amatu "Zooloģiskā dārza atbalsta biedrībā", izglītības darba metodiķa amatu Nacionālajā zooloģiskajā dārzā un Latvijas Zaļās partijas domes priekšsēdētāja amatu.

Savukārt 2021. gada valsts amatpersonas deklarācijā Līdaka papildinājis amatu sarakstu, norādot, ka bijis autors LTV, "Apgādā Zvaigzne ABC", kā arī lektors Skrundas novada pašvaldībā.

Deklarēta Līdakas īpašumā esošā zeme un ēkas Vecumnieku pagastā, 2019. gadā ražotā vieglā automašīna "Dacia" un 2005. gadā ražots "Mitsubishi" markas auto.

Ņenaševas ienākumi – 26 990 eiro; parādā 102 571 eiro

Līdzšinējā Rīgas domes deputāte Antoņina Ņenaševa (P) 2021. gadā guvusi 26 990 eiro ienākumus, deklarējusi 28 400 eiro uzkrājumu AS "Swedbank", kā arī 102 571 eiro parādsaistības.

Viņa darbojusies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijā, Vidi degradējošu būvju komisijā, bijusi partijas "Progresīvie" valdē un tās līdzpriekšsēdētāja, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece un skolotāja Rīgas 22. vidusskolā.

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Rīgas pašvaldība viņai pērn algā samaksājusi 23 855 eiro, bet kā cita veida ienākumus deklarējusi 75 eiro. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 3060 eiro.

Ņenaševai pieder dzīvoklis Jūrmalā un 2018. gadā ražota vieglā automašīna "Toyota"

Cepurītis nopelna 32 435 eiro

Līdzšinējais Rīgas domes deputāts Edmunds Cepurītis (P) pērn guvis 32 435 eiro ienākumus, kā arī deklarējis parādsaistības – 10 953 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Cepurītis pērn darbojies "Progresīvo" valdē, kā arī bijis Rīgas domes Mājokļu programmas darba grupas un Rīgas vides aizsardzības fonda padomes priekšsēdētājs.

Foto: DELFI

Viņam pieder dzīvoklis Rīgā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme un vēl kāds īpašums Drabešu pagastā.

Latvijas Dabas fonds viņam pērn samaksājis 170 eiro honorāru, Rīgas pašvaldības maksātā alga bijusi 31 278 eiro, bet kā ienākumus no paša saimnieciskās darbības un komercdarbības viņš deklarējis 987 eiro.

Rasima deklarē trīs dzīvokļus un 20 898 ienākumus

Līdzšinējā Rēzeknes domes deputāte Leila Rasima, kura vietvarā darbu sāka 2021. gada 1. jūlijā, pērnā gada valsts amatpersonas deklarācijā norādījusi 20 898 ienākumus, kā arī divus viņas īpašumā esošos dzīvokļus Rēzeknē, vienu – Rīgā, kā arī zemi un ēkas Ozolaines pagastā, liecina VID datu bāzē pieejamā informācija.

Rasimai pieder arī 2002. gadā ražota "Mini Cooper" markas automašīna.

Foto: LETA

Rēzeknes pašvaldība viņa algā samaksājusi 3825 eiro, kā cita veida ienākumi samaksāti 3250 eiro, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemts 136 eiro pabalsts, "Progresīvo" maksātā alga bijusi 8420 eiro, Ozolaines pagastā reģistrētā biedrība "Esto" Rasimai samaksājusi 608 eiro honorāru, bet kā saimnieciskās darbības veicēja viņa guvusi 4659 eiro ienākumus.

Viņa norādījusi amatu "Progresīvo" valdē un Latgales multimediju darbnīcas valdes priekšsēdētājas amatu.

Zelderis nopelna 24 300 eiro un aizdod 8580 eiro

Talsu novada domes deputāts Edgars Zelderis, kurš darbu šajā amatā sācis 2021. gada 1. jūlijā, 2021. gadā guvis 24 314 eiro ienākumus, liecina VID Publiskojamo datu bāzē pieejamā informācija.

Viņš deklarējis valdes priekšsēdētāja amatu "Mēs – Talsiem un novadam", kā arī norādījis, ka ir zvērināts advokāts.

Foto: LETA

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemti 9 118 eiro, Talsu novada pašvaldība viņam algā samaksājusi 9118 eiro, VSIA "Latvijas Vēstnesis" maksātais honorārs bijis 37 eiro, bet kā ienākumi no paša saimnieciskās darbības un komercdarbības gūti 13 206 eiro.

Zeldera lietošanā ir dzīvoklis Rīgā un būve Talsos, bet īpašumā – 2008. gadā ražota BMW makas automašīna.

Viņš deklarējis vienu aizdevumu, kura vērtība pārsniedz 20 vadības noteiktās minimālās mēnešalgas – 8580 eiro.