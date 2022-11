No 'rajona' uz Saeimu – kas slēpjas ZZS un LPV līdzšinējo vietvalžu maciņos

Aktīva uzņēmējdarbība, 10 000 eiro skaidras naudas uzkrājumi, ienākumi vairāk nekā 70 000 eiro – to atklāj no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), kā arī no "Latvija pirmajā vietā" (LPV) 14. Saeimā ievēlēto Valmieras, Ādažu, Rēzeknes, Preiļu, Jēkabpils vietvaru un arī Rīgas pašvaldības deputātu deklarācijas.

Portāls "Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, ko deklarējuši ir šo politisko spēku līdzšinējie pārstāvji Latvijas pašvaldības, kuri tagad darbosies parlamentā.

Vairāk par Saeimā no dažādiem sarakstiem ievēlēto līdzšinējo pašvaldību līderu turību iespējams lasīt šajā rakstā. Par "Jaunās vienotības" un Nacionālās apvienības līdzšinējo vietvaru deputātu rocību iespējams vairāk lasīt šeit, bet par "Apvienotā saraksta" un "Progresīvo" deputātu mantisko stāvokli iespējams lasīt šajā rakstā.

Dakteris Jakovins nopelna 30 495 eiro

Līdzšinējais Valmieras novada pašvaldības deputāts, ārsts Juris Jakovins (ZZS) pērn guvis 30 495 eiro ienākumus, kā arī veicis vienu darījumu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 5000 eiro vērtu pārdevumu, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Jakovins deklarējis valdes locekļa amatu SIA "Kārvins", kurā viņam pieder 25 575 kapitāla daļas 25 575 eiro vērtībā, kā arī norādījis, ka bijis arodārsts SIA "Leilands un Putnis".

Viņa īpašumā ir trīs zemesgabali un ēkas, kā arī vēl kāds īpašums, kas deklarēts kā "pārējie" Valmierā, divi zemesgabali un ēkas šajā pilsētā ir Jakovina lietošanā, bet trīs zemesgabali un ēkas Burtnieku pagastā ir viņa valdījumā. Jakovina īpašumā ir arī zemesgabals Plāņu pagastā.

Politiķim pieder 2001. gadā ražota vieglā automašīna "Lancia", 2020. gadā ražots "Škoda" markas auto, 2008. gadā ražota "Nissan" markas automašīna, 1996. gadā ražots "Ford Escort" un 1990. gadā ražota transporta piekabe, bet viņa valdījumā ir 2000. gadā ražots "Mitsubishi" markas auto.

Valmieras novada pašvaldība viņam algā pērn samaksājusi 4150 eiro, Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības viņam samaksājusi 1200 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 3140 eiro, SIA "Leilands un Putnis" maksātā alga bijusi 500 eiro, no SIA "Bayer" gūti 218 eiro, SIA "Kārvins" maksātā alga bijusi 21 282 eiro, bet no AS "Citadele banka" saņemti procenti – 5,52 eiro.

Jakovins deklarējis vienu darījumu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 5000 eiro vērtu pārdevumu.

Rokpeļņa ienākumi – 15 618 eiro

Valmieras novada deputāts Harijs Rokpelnis (ZZS) pērn guvis 15 618 eiro ienākumus, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Valmieras novada pašvaldība viņam algā samaksājusi 2414 eiro, Mazsalacas novada pašvaldības maksātā alga bijusi 11 808 eiro, Latvijas zemnieku savienība viņam samaksājusi 24 eiro, bet no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemts 1372 eiro pabalsts.

Rokpelnis norādījis, ka pērn darbojies Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē, bijis Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs, darbojies šīs pašvaldības Muzeja krājuma komisijā, darbojies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paspārnē esošajā Uzraudzības komitejā, organizācijas "Valmieras novada – Giterslo reģiona sadarbībai" valdē. Viņš arī norādījis, ka ir individuālā komercuzņēmuma "HI veltes" īpašnieks.

Rokpeļņa īpašumā ir dzīvoklis Mazsalacā, bet kā kopīpašums deklarēts kāds īpašums Skaņkalnes pagastā.

Mieriņa nopelna 40 800 eiro; parādsaistības – 46 779 eiro

Ādažu novada domes deputāte Daiga Mieriņa (ZZS) pērn guvusi 40 880 eiro ienākumus, kā arī deklarējusi vienu parādu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, – 46 779 eiro.

Carnikavas novada dome viņai algā samaksājusi 22 220 eiro, Ādažu novada pašvaldības maksātā alga bijusi 9875 eiro, bet kā cita veida ienākumi no šīs pašvaldības saņemti kopumā 1500 eiro, Rīgas plānošanas reģiona maksātā alga bijusi 5272 eiro, savukārt "Rīgas metropoles" maksātā alga bijusi 2013 eiro.

Mieriņa pērn darbojusies Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" un Vidzemes Tūrisma asociācijas valdēs, bijusi Carnikavas novada domes deputāte un priekšsēdētāja, Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, kā arī darbojusies Finanšu ministrijas Uzraudzības komitejā.

Viņai pieder zeme Aronas pagastā.

Melnis skaidrā naudā uzkrāj 10 000 eiro

Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Melnis (ZZS), kurš darbu pašvaldībā sāka pērnā gada jūlijā, guvis 23 831 eiro ienākumus, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Melnis pērn bijis Zemkopības ministrijas (ZM) paspārnē esošās Uzraudzības komitejas loceklis, LNOK padomes loceklis, KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK loceklis, darbojies Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Uzraudzības padomē, apģērbu vairumtirgotāja SIA "Baltic Street" valdē un bijis arī mežsaimniecības uzņēmuma SIA "GAS" valdes priekšsēdētājs.

Melnim pieder trīs "GAS" uzņēmuma kapitāla daļas 2630 eiro vērtībā un viņš ir viens no diviem patiesā labuma guvējiem šajā firmā, liecina "Lursoft" dati. Pēc Deklarācijas datiem viņa īpašumā ir 20 "Baltic Street" kapitāla daļas 560 eiro vērtībā un 16 300 piena lopkopības uzņēmuma SIA "Sprūževa M" kapitāla daļas 16 300 eiro vērtībā.

Viņam pieder divas būves un zeme Rēzeknē, zemesgabals Griškānu pagastā, kā arī vēl viens īpašums Kaunatas pagastā, 2007. gadā ražota piekabe – transporta laivu vedējs un 2007. gadā ražota "Audi" markas automašīna.

Skaidrā naudā Melnis uzkrājis 10 000 eiro.

Rēzeknes novada pašvaldības maksātā alga bijusi 852 eiro, "Sprūževa M" maksātā alga pērn bijusi 12 179 eiro, "GAS" algā samaksājusi 5280 eiro, lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas maksātā alga bijusi 9600 eiro, no "Rēzeknes gaļas kombināta" kā ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības saņemti 672 eiro.

Viņš deklarējis darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 1/2 domājamās daļas nekustamā īpašuma "Melnenes" pirkumu un viena eiro vērtu piekabes izslēgšanu no reģistra.

Deklarēts viens aizdevums 6812 eiro vērtībā.

Brakovskas ienākumi – 56 893 eiro

Preiļu novada priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska (ZZS) pērn guvusi 56 893 eiro ienākumus, liecina viņas 2021. gada valsts amatpersonas deklarācija.

Viņa pērn darbojusies Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē, bijusi Vārkavas novada domes priekšsēdētāja un deputāte, darbojusies Preiļu rajona partnerības un Viduslatgales pārnovadu fonda padomēs.

Politiķes īpašumā ir būve, ēkas un divi zemesgabali Upmalas pagastā, kā arī 2006. gadā ražota vieglā "BMW X5" markas automašīna.

Vārkavas novada domes maksātā alga pērn bijusi 6690 eiro, Preiļu novada pašvaldības maksātā alga bijusi 9945 eiro, bet kā cita veida ienākumi saņemts 401 eiro, savukārt Latgales plānošanas reģions viņai algā samaksājis 71 eiro.

Kļaviņa nopelna 15 881 eiro; parādā 8947 eiro

Jēkabpils novada domes deputātes Līgas Kļaviņas (ZZS) ienākumi 2021. gadā bijuši 15 881 eiro, liecina viņas pērnā gada valsts amatpersonas deklarācija.

Jēkabpils novada pašvaldības maksātā alga pērn bijusi 14 900 eiro, no Rīgas Tehniskās universitātes saņemti 140 eiro, bet no Lauku atbalsta dienesta saņemts 841 eiro.

Kļaviņa pērn darbojusies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas konventā.

Viņas īpašumā ir 43 finanšu instrumenti 60 eiro vērtībā. Kā kopīpašums deklarēta zeme Jēkabpilī un vēl kāds īpašums Ābeļu pagastā.

Politiķes valdījumā ir 2016. gadā ražota vieglā "Toyota RAV4' markas automašīna.

Kā parādsaistības deklarēti 8947 eiro.

Burovs nopelnījis 70 726 eiro; aizdevis 47 000 eiro

Rīgas domes deputāts Oļegs Burovs (LPV) pērn nopelnījis 70 726 eiro, liecina viņa 2021. gada valsts amatpersonas deklarācija.

Burovs pērn darbojies Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas un Vidi degradējošu būvju komisijās, bijis partijas "Gods kalpot Rīgai" valdes priekšsēdētājs, AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes priekšsēdētājs, nekustamā īpašuma pārvaldītājas SIA "Senior Property" izpilddirektora vietnieks, kā arī Rīgas Ebreju kopienas būvprojektu vadītājs.

Rīgas Ebreju kopienas maksātā alga pērn bijusi 13 840 eiro, "Rīgas starptautiskās autoostas" maksātā alga bijusi 6117 eiro, AS "Citadele banka" maksātie procenti bijuši nepilni 10 eiro, no Rīgas valstspilsētas pašvaldības algā saņemti 14 760 eiro, bet "Senior Property" maksātā alga bijusi 36 000 eiro.

AS "Luminor Bank" uzkrāti 26 925 eiro, bet AS "Citadele banka" – 4492 eiro.

Burovs deklarējis vienu aizdevumu, kas pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalga, – 47 000 eiro.

Viņa lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, bet īpašumā ir 2014. gadā ražota vieglā automašīna BMW X5.