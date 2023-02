No 'Saskaņas' kopā ar Latgales biedriem izstājas arī Klementjevs

Pēc Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča izslēgšanas no partijas "Saskaņa", to nolēmuši pamest vairāk nekā simts biedru no Latgales. Kā trešdien portālam "Delfi" apliecināja Andrejs Klementjevs, viņš kā Rīgas nodaļas biedrs lēmis spert šādu soli.

"Esmu ļoti liels "Saskaņas" fans, gribēju noskaidrot, kāpēc notika šis boikots. Sapulcē bija ļoti daudz cilvēku, un, komunicējot ar viņiem vakar vakarā, sapratu, ka pamats izslēgt Barteševiču no valdes nebija," sacīja Klementjevs.

Viņš pauda, ka vienīgais veids, kā viņš varējis vairot reģiona atbalstu, ir, pametot partiju.

"Ļoti žēl, esmu tur no 2003. gada, bet šī brīža valdi nesaprotu," pauda politiķis.

Viņš arī sacīja, ka pievienoties citiem politiskiem spēkiem šobrīd negrasās.

Klementjevs bija 13., kā arī vairāku iepriekšējo Saeimas sasaukumu deputāts.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka "Saskaņa" nolēmusi izslēgt no savām rindām Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču.

"Saskaņas" valde lēmumu izslēgt Bartaševiču pieņēma pirmdien, pārmetot viņam partijas diskreditāciju un statūtu pārkāpumus.

Partijas līderis Nils Ušakovs toreiz sacīja, ka Bartaševiča komunikācijas stils, nesaprotamā rīcība un nevēlēšanās piedalīties partijas kongresā liecina par mēģinājumiem kaitēt partijai, kas politiskajam spēkam nav pieņemams. Lēmums par Bartaševiča izslēgšanu partijas valdē pieņemts vienbalsīgi.

Vaicāts par to, vai Bartaševiča izslēgšana no partijas nemudinās "Saskaņu" pamest arī citiem Latgales politiķiem, Ušakovs norādīja, ka patlaban viņa rīcībā neesot informācijas par kādiem politiķiem, kas varētu izstāties no politiskā spēka.

"Nezinu, ko domā citi, kas ar viņu sadarbojas," komentēja partijas līderis, piebilstot, ka arī Bartaševiča darbs Rēzeknes mēra amatā ir atkarīgs no turpmākajiem politiskajiem lēmumiem, kas patlaban vēl nav prognozējami.

Bartaševičs sociālajos tīklos bija aicinājis boikotēt partijas kongresu, paudis melīgu informāciju par tā norisi un par partijas nostādnēm nozīmīgos jautājumos, skaidroja valde.

Pēc neveiksmes Saeimas vēlēšanās partijas "Saskaņa" vadību kongresā nolemts uzticēt trīs līdzpriekšsēdētājiem, šajos amatos 28. janvārī ievēlot ilggadējo partijas līderi, Eiropas Parlamenta deputātu Nilu Ušakovu, bijušo Saeimas deputāti Regīnu Ločmeli un Rīgas domnieku Andri Morozovu.

Līdz ar Bartaševiču aicinājumu boikotēt "Saskaņas" kongresu bija parakstījušas arī partijas Rēzeknes novada organizācijas vadītāja Jekaterina Ivanova un Ludzas novada organizācijas vadītāja Jevgenija Kušča. Kongresā tika ievēlēta jauna "Saskaņas" valde, kurā nebija ne Bartaševiča, ne Ivanovas un Kuščas.

Bartaševičam tiekot izslēgtam no partijas, "Saskaņa" zaudē savu pēdējo lielo "varas bastionu", jo vēl pirms kongresa par izstāšanos no "Saskaņas" un jauna reģionālā politiskā spēka dibināšanu paziņoja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, pērn rudenī partija nespēja iekļūt Saeimā, bet vēl pirms tam "Saskaņa" zaudēja varas pozīcijas Rīgas domē.