No sestdienas paplašina sejas masku lietošanu sabiedriskās vietās

No sestdienas, 24. oktobra, visās sabiedriskajās vietās obligāti ir jālieto sejas maska, piektdien ārkārtas sēdē lēma valdība.

Maskas turpmāk jālieto ne tikai vietās, kur netiek ierobežots cilvēku skaits, bet visās sabiedriskās vietās, tai skaitā arī tur, kur cilvēki atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.

VM norāda, ka publiskie pakalpojumi tiek sniegti valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšanai vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšanai personām, tai skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā. Tas nozīmē, ka, saņemot pakalpojumus, sejas maskas būs jālieto gan pašvaldību, gan valsts iestādēs.

Maskas varēs nelietot tur, kur tas nav iespējams, piemēram, peldbaseinos, akvaparkos, pirtīs un tamlīdzīgās vietās, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kur tiek veiktas procedūras sejai.

Turpmāk arī fiksētās sēdvietās esošām personām jālieto mutes un deguna aizsegs, ja vien uz tām neattiecas izņēmumi – bērni līdz 13 gadu vecumam un citi.

Tā kā tiek prognozēts, ka līdz 6. novembrim netiks panākts pietiekams rezultāts, lai novērstu nekontrolētu Covid-19 izplatību sabiedrībā, šobrīd pienākumam lietot sejas maskas sabiedriskās vietās netiek noteikts terminēts laiks.

Pienākumu lietot mutes un deguna aizsegus varēs pārtraukt, kad tiks novērsta nekontrolēta Covid-19 izplatība sabiedrībā.

Sejas aizsargmaskas būs jālieto arī publiskos pasākumos – muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, reliģisko darbību veikšanas vietās, teātros, koncertzālēs, kinoteātros, kongresu un konferenču centros un ar minētajām vietām saistītajās ārtelpās, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Arī fiksētās sēdvietās esošām personām būs jālieto mutes un deguna aizsegs, ja vien uz tām neattiecas izņēmumi.

Tāpat no sestdienas stājas spēkā ierobežojumi, kas regulē cilvēku skaitu privātos pasākumos – atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem iekštelpās, bet ārtelpās – 100.

No pirmdienas, 26. oktobra, stājas spēkā noteikumi, kas paredz, ka samazināt cilvēku skaitu, kas drīkst pulcēties vienkopus publisku pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās iekštelpās, to samazinot no 500 uz 300 cilvēkiem.

Tāpat tiek paredzēts, ka mācību process augstskolās daļēji notiek attālināti, proti – lekcijas notiek attālināti, bet praktiskās nodarbības, kas ir svarīgas, lai studenti apgūtu praktiskās iemaņas var notikt klātienē, ievērojot stingrus piesardzības pasākumus.

Jau vēstīts, ka ceturtdien Latvijā reģistrēti 250 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī viena persona mirusi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.