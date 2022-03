No Šlesera partijas izslēdz Stepaņenko un Švecovu

No Aināra Šlesera veidotās partijas "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) izslēgtas Saeimas deputātes Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova, informēja partija. No partijas izplatītā paziņojuma noprotams, ka abas politiķes no partijas izslēgtas, jo nav pievienojušās partijas nosodījumam par Krievijas sākto karu Ukrainā.

Šodien notikusi paplašinātā partijas valdes sēde, kurā pieņemta partijas pozīcija pret karu Ukrainā un tā konsekvencēm Latvijā.

Sēdē piedalījusies arī partijas valdes priekšsēdētāja Stepaņenko, kura, nepaužot savu viedokli par paziņojumu, sēdi atstājusi. Savukārt Švecova 3.martā Saeimā nav nobalsojusi par Eiropas Savienības kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai, tādējādi "nonākot pretrunā ar partijas viedokli un vērtībām". Šādos apstākļos abas izslēgtas no partijas.

Pieņemtajā paziņojumā LPV kategoriski nosoda Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzsākto karu pret Ukrainu. "Mēs uzskatām, ka iebrukumam citā valstī nav un nevar būt nekāda attaisnojuma. Mēs redzam, ka par kara upuriem kļūst arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp, bērni. Tā ir traģēdija Ukrainai un vārdos neaprakstāmas sāpes ikvienai ģimenei. Nav tādas politikas, ar ko var attaisnot cilvēku upurus, sagrautas pilsētas un mājas, to milzīgo nelaimi un postu, kas tiek nodarīts," vēsta partija, uzsverot, ka atbalsta Eiropas Savienības un NATO valstu kopīgos centienus, lai ar saprātīgiem līdzekļiem apturētu agresiju.

"Latvija ir Krievijas kaimiņvalsts, un tādēļ mūsu cilvēku satraukums par notiekošo ir daudz lielāks nekā citur. Divu gadu garumā ilgušo ierobežojumu nogurdinātie cilvēki tagad redz Ukrainā notiekošā kara briesmas. Cilvēki ir nobijušies par iespējamu agresiju arī Latvijas teritorijā," turpina partija, aicinot politiķus uz "saprātīgu politiku, kas vērsta uz pilsonisko mieru".

"Latvijas valstī vēsturiski līdzās latviešiem ir dzīvojuši dažādu tautību cilvēki. Cilvēki runā un domā dažādi, bet Latvijā ir miers, jo mēs neesam totalitāra valsts. Iecietība ir mūsu sabiedrības atslēga uz mieru," teikts partijas paziņojumā, "nevis cilvēku šķirošana, bet piederības sajūtas veidošana vairos Latvijas patriotismu un sabiedrības vienotību apdraudējuma priekšā. Ir jāizdara viss, lai nekad nepieļautu karu pašu mājās un novērstu jebkādas provokācijas."

Stepaņenko un Švecova šajā Saeimā tika ievēlētas no partijas "Saskaņa" saraksta, vēlāk pievienojās Alda Gobzema partijai, bet vēl pēc brīža - Gobzema partijai līdzīgajai Šlesera partijai.