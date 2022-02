No trešdienas aizliegts apmeklēt pacientus Bērnu slimnīcā

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī un nekontrolējamo Covid-19 izplatību, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) no 2. februāra tiek aizliegti apmeklējumi pie pacientiem stacionārā, portālu "Delfi" informēja slimnīcā.

Stacionārā pacientu apmeklējumi nebūs atļauti līdz nākamajam paziņojumam, norādīja BKUS.

Tāpat slimnīcā uzsvēra, ka pie pacienta arī turpmāk varēs atrasties viena pavadošā persona, lai nodrošinātu pacienta aprūpi. Slimnīca aicina vecākus un citus piederīgos būt saprotošiem, atbildīgiem un atbalstošiem visiem sarežģītajos apstākļos.

Pacientiem un pavadošajām personām tiek noteikts stingrs palātas režīms, ņemot vērā to, ka nodaļās tiek ārstētas arī Covid-19 kontaktpersonas. Pacienti un pacientu vecāki palātu drīkst atstāt, ja to lūdz personāls, lai veiktu izmeklējumus un procedūras. Atrašanās slimnīcas gaitenī vai pastaigas bez konkrēta iemesla šobrīd nav atļautas pacientu un pacientu pavadošo personu veselības drošības dēļ, skaidroja BKUS.

Pusaudžu, kuri slimnīcā atrodas vieni paši, vecākiem, ierodoties slimnīcā, tiek iedots tālruņa numurs saziņai ar ārstu. Bērnu saziņa ar vecākiem notiks telefoniski, ja radīsies tehniskas problēmsituācijas, slimnīcas personāls palīdzēs tās atrisināt.

"Šajos apstākļos mums ir svarīgi mazināt gan mazo pacientu, gan arī slimnīcas darbinieku saslimšanas risku. Mēs esam vienīgā specializētā slimnīca bērniem Latvijā, un ļoti intensīvās akūto pacientu plūsmas apstākļos mums ir jāspēj nodrošināt medicīnisko palīdzību bērniem 24/7, tādēļ ne tikai pacienti, bet arī darbinieki šajos apstākļos ir iespējami jāpasargā no inficēšanās riska. Jo lielāks apmeklētāju skaits – jo augstāks saslimšanas risks," skaidroja BKUS virsārste Renāte Snipe.

BKUS atgādina, ka pacientiem, kuri stacionārā ierodas plānveidā, ir jābūt veiktam Covid-19 PCR RNS testam (neatkarīgi no vakcinācijas statusa) un tā rezultātam jābūt negatīvam. Savukārt no šā gada 7. februāra arī pacienta pavadošajai personai jābūt veiktam PCR RNS testam. Testu drīkst neveikt personas, kuras pēdējo 60 dienu laikā ir pārslimojušas Covid-19 un to var apliecināt ar sertifikātu, norādīja slimnīcā.

Jau ziņots, ka aizvadītās diennakts laikā no 886 līdz 919 pieaudzis Covid-19 pacientu kopskaits, kas ārstējas Latvijas slimnīcās, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Kā ziņo NVD, Covid-19 pamatdiagnoze ir 507 stacionētajiem pacientiem, bet 412 stacionāros nonākuši kāda cita iemesla dēļ un Covid-19 ir blakus diagnoze.

No šiem 919 Covid-19 pacientiem 846 ir vidēji smaga slimības gaita, bet 73 – smaga slimības gaita.