No trešdienas atceļ aizliegumu atrasties uz dažu Rīgas ūdenstilpju ledus

No trešdienas, 20. janvāra, ir atcelts aizliegums iedzīvotājiem atrasties uz atsevišķu Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāve Aira Šmelde.

Ņemot vērā iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, joprojām ir aizliegts atrasties uz vairāku iekšzemes publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Aizliegums šobrīd neattiecas uz ūdenstilpi Uzvaras parkā, Ķengaraga dīķi, Mazjumpravas muižas dīķi, ūdenstilpēm Viestura dārzā un Vladimira Kudojara parkā, Dambjapurva ezeru – uz ledus drīkst kāpt, bet ne tālāk kā 20 metrus no krasta līnijas.

Šāds ierobežojums ir arī Velnezeram – nedrīkst doties tālāk nekā 20 metrus no krasta līnijas.

Bābelītes ezera posmā 100 metrus pa kreisi un 200 metrus pa labi no Jaunelku ielas 9 – arī nedrīkst doties uz ledus tālāk nekā 20 metrus no krasta līnijas.

Tāpat aizliegums neattiecas uz Māras dīķi – tajā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 150 metru attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma.

Aizliegums neattiecas arī uz Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B. Papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas, Strazdupītes posmu no Vidzemes alejas 1 līdz Brīvības gatvei 429 k-13,.

Tāpat aizliegums neattiecas Ķīšezera posmiem no Ostas prospekta 11D līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A – ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, un no Roberta Feldmaņa ielas 8 līdz Ezermalas ielai 18B – ne tālāk kā 150 metrus no krasta līnijas, Vecdaugavas posmiem no Airu ielas 83A līdz Airu ielai 119A un no Vecāķu prospekta 115 līdz Vabu ielai 9A – ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas un Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-6.

Pašvaldība atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā.

Pazeminoties gaisa temperatūrai, ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.