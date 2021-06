No ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājušie; glābti vairāki 'drosminieki' uz peldpūšļiem

Sestdien Kokneses novadā glābēji no dīķa izcēluši bojāgājušu cilvēku. Savukārt svētdien tika izcelti vēl divi bojāgājušie – Olaines novadā no ezera un Lubānas novadā no upes, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

VUGD ziņo, ka, iestājoties siltākam laikam, cilvēki daudz laika pavada pie ūdenstilpēm un dažkārt aizmirst par savu drošību un piesardzību. Glābēji aicina būt atbildīgiem gan par savu, gan līdzcilvēku, īpaši bērnu, drošību, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā.

Pirmdienas rītā, pulksten 04:07 tika saņemts izsaukums Siguldā, kur cilvēks no tilta bija ielecis upē. Šoreiz VUGD palīdzība nebija nepieciešama – cilvēks pats izpeldēja krastā. Svētdien pulksten 20:35 VUGD saņēma līdzīgu izsaukumu Ogrē, kur upē atradās cilvēks. Glābēji nogādāja cilvēku krastā un nodeva NMPD mediķiem.

Savukārt pulksten 17:41 VUGD saņēma izsaukumu Carnikavas novadā, kur cilvēks ar rotaļu piepūšamo laivu bija iepeldējis jūrā un saviem spēkiem vairs nespēja tikt krastā. Cilvēku ar kuteri krastā nogādāja iedzīvotāji.

Pulksten 15:02 tika saņemts izsaukums uz Rītabuļļu pludmali Rīgā, kur nepilngadīga persona uz piepūšamā matrača atradās upē. VUGD palīdzība šoreiz nebija nepieciešama – cilvēks izpeldēja krastā pats.

VUGD atgādina: piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā. Glābēji aicina pārrunāt ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ārkārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā.

Svētdien glābēji steidzās uz izsaukumu Brocēnu novada Gaiķu pagastu, kur dega kūdras purvs 1,2 hektāru platībā. Dzēšanas darbos piedalījās arī Valsts meža dienesta un objekta darbinieki. Pēc vairākām stundām, pulksten 01:56 ugunsdzēsēji šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidēja.

Svētdien 13:20 VUGD saņēma izsaukumu uz Kocēnu novadu, kur dega traktora piekabe ar sienu astoņu kvadrātmetru platībā. Notikumā cieta viens cilvēks, kuru glābēji nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pēc trīs stundām, 16:22 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdienas vakarā, pulksten 19:36 tika saņemts izsaukums Jelgavā, kur piecstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts dega ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks. Pulksten 20:05 ugunsgrēks tika likvidēts. Turklāt dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.

VUGD atgādina: gatavojot un sildot ēdienu, jāievēro piesardzība. Nedrīkst atstāt ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības. Tāpat mājokļos jāuzstāda dūmu detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no piedūmotām telpām un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, zvanot uz 112.

Sestdiena glābēji steidzās arī uz izsaukumu Gulbenes novadā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 120 kvadrāmtertu platībā. Degošajā ēkā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Tāpat VUGD saņēma izsaukumu uz Roju, kur dega divstāvu sabiedriska ēka un tās piebūve kopumā 300 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas tika izglābts viens cilvēks. Pulksten 22.57 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Glābšanas dienests atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļu skaņas signālu brīdinās par izveidojušos sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no piedūmotās vides. Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 139 izsaukumus – 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem pieci bija meža ugunsgrēki, 53 uz glābšanas darbiem, bet 33 izsaukumi bija maldinājumi.