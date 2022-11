No vietvaras stūres uz Saeimu – kas maciņos sešiem bijušajiem pašvaldību līderiem

Ienākumi no 44 000 eiro līdz 108 000 eiro, parādsaistības, kas pārkāpj 100 000 eiro slieksni, kā arī darījumi ar īpašumiem un transportlīdzekļiem – portāls "Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, cik pelnīja un kas pieder jaunievēlētajiem parlamentāriešiem, kuri līdz šim vadīja Salaspils, Ādažu, Kuldīgas un Siguldas novadu domes, kā arī bija Rīgas un Liepājas vicemēri.

Smiltēns nopelna 44 188 eiro; parādā – 100 658 eiro

Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns (AS), kurš nule kā ievēlēts augstajā Saeimas priekšsēdētāja amatā, pērn deklarējis 44 188 eiro ienākumus, 100 658 eiro parādsaistības un divus aizdevumus – 8700 eiro un 970 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Rīgas pašvaldība viņam algā pērn samaksājusi 39 439 eiro, bet Mihails Kiriļins kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības samaksājis 650 eiro, Alvīne Frolova samaksājusi 1150 eiro, bet Silvija Polis – 2949 eiro.

Smiltēns norādījis, ka bijis "Latvijas Reģionu Apvienības", kā arī organizāciju "Sabiedrība Centriskai politikai" un "Reģionu spēks" valdes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Zemes komisijas loceklis.

Viņam pieder divi zemesgabali un ēkas Saulkrastos, 2840 eiro vērtas juridisko pakalpojumu firmas SIA "ES Law Consulting" kapitāla daļas, bet lietošanā ir 2017. gadā ražota automašīna "KIA Sportage".

AS "Luminor Bank" Latvijas filiālē uzkrāti 14 937 eiro, bet AS "Citadele banka" – 90 eiro.

Čudars nopelnījis 53 666 eiro

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars (JV) pērn nopelnījis 53 666 eiro – algā par darbu domē viņš saņēmis 51 460 eiro, bet Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas metropole", kuras valdē viņš darbojies, Čudaram samaksājusi 2206 eiro.

Viņš deklarējis divus parādus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 7457 eiro un 15 990 eiro.

Deklarācija par 2021. gadu liecina, ka viņš ieņēmis Salaspils novada domē darbojies Apbalvojumu komisijā, Iepirkuma komisijā, bijis Rīgas plānošanas reģiona padomē, kā arī Finanšu ministrijas paspārnē esošajā PFIFP, "Rīgas metropoles" un partijas "Jaunā vienotība" valdēs.

Čudaram arī pieder īpašums Salaspilī.

Bērziņai septiņi dzīvokļi un 57 900 eiro ienākumi

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (JV) pērn guvusi 57 900 eiro ienākumus, liecina viņas valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Bērziņa bijusi Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālajos jautājumos, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, darbojusies Kuldīgas novada Vēsturisko ēku restaurācijas un konversācijas konkursa komisijā, Finanšu ministrijas paspārnē esošajā Uzraudzības komitejā, JV, "Kuldīgas novadam", "Reģionālo attīstības centru apvienības" un auku un reģionu attīstības biedrības valdēs. Viņa arī norādījusi, ka izīrējusi un iznomājusi savu nekustamo īpašumu.

Deklarācija liecina, ka Bērziņai pieder septiņi dzīvokļi Kuldīgā, bet kā kopīpašums deklarēts īpašums Grobiņā. Kuldīgā viņai pieder trīs atsevišķi dzīvokļu īpašumi, pārējie veido māju, kur vēl nav veikta dzīvokļu apvienošana vienā īpašumā.

Tāpat viņai pieder 2864 eiro vērtas SIA "Kurzemes projektu un konsultāciju birojs" kapitāla daļas, valdījumā ir 2019. gadā ražota vieglā automašīna "Opel Insignia Grand Sport".

Kuldīgas novada pašvaldība Bērziņai pērn algā samaksājusi 42 377 eiro, no SIA "AGRO J.U." kā ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības saņemti 2736 eiro, no Padures pagasta zemnieku saimniecības "Dāvji" saņemti 3240 eiro, bet Kurzemes plānošanas reģions algā samaksājis 9547 eiro.

Viņa piebildusi, ka saņemtie maksājumi no SIA "AGRO J.U." ir par nekustamā īpašuma "Pūrāni" iznomāšanu, saņemtie maksājumi no "Dāvjiem" – par nekustamā īpašuma Kuldīgā iznomāšanu.

AS "Swedbank" uzkrāti 3534 eiro, bet AS "Citadele banka" – 21 581 eiro.

Bērziņa norādījusi, ka 2021. gadā bijusi Eiropas Parlamenta Reģionu komitejas Latvijas delegācijas locekle.

Mitrevics algā saņem 45 506 eiro

Siguldas novada pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevics (NA) par darbu pašvaldībā pērn saņēmis 45 506 eiro, liecina viņa pērnā gada deklarācija. Kā ienākumus viņš deklarējis arī 0,35 eiro – AS "SEB banka" maksātos procentus.

Mitrevics 2021. gadā darbojies Rīgas plānošanas reģiona padomē, Finanšu ministrijas paspārnē esošajā PFIFP, medību sporta kluba "Krīvi" un organizāciju "Mēs esam siguldieši" un "Par labām pārmaiņām" valdēs.

Mitrevics kā kopīpašumu deklarējis īpašumu Krimuldas pagastā.

Mitrevicam nav parādu un aizdevumu, kas pārsniegtu 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Tāpat viņš nav deklarējis skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumus.

Sprindžuka ienākumi 108 622 eiro; parādā 200 170 eiro

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (AS) pērn guvis 108 622 eiro ienākumus, deklarējis vienu parādu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 200 170 eiro, kā arī divus aizdevumus – 57 082 eiro un 21 324 eiro.

Sprindžuks darbojies Rīgas plānošanas reģiona padomē un bijis tās priekšsēdētājs, bijis FM paspārnē esošās Uzraudzības komitejas loceklis, partijas "Latvijas Reģionu apvienība" valdes loceklis un domes priekšsēdētājs, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" līdzpriekšsēdētājs un valdes loceklis, kā arī nodarbojies ar sava nekustamā īpašuma izīrēšanu. Viņš arī vadījis Ādažu novada domes Civilās aizsardzības komisiju un Projektu uzraudzības komisiju.

Sprindžukam pieder 10 zemesgabali Ādažu pagastā un Pušas pagastā, kā kopīpašums deklarēti četri īpašumi Saulkrastos, Salaspils pagastā, Ādažu pagastā un Jūrkalnes pagastā. Viņa īpašumā ir arī 1269 eiro vērtas SIA "Stāvkrasts" kapitāla daļas.

Ādažu novada pašvaldība Sprindžukam algā samaksājusi 58944 eiro, Mārtiņš Lellis par īpašumu samaksājis 20 000 eiro, Kristīne Švābe viņam par īpašumu samaksājusi 18 000 eiro, Rīgas plānošanas reģiona maksātā alga bijusi 3089 eiro, "Rīgas metropoles" maksātā alga – 8255 eiro, SIA "VestaFume TLG" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības viņam samaksājusi 334 eiro.

Sprindžuks deklarējis piecus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Vienu pārdevumu – īpašnieka maiņu ar pieteikumu – motociklam "Yamaha" 1000 eiro vērtībā, zemesgabala Indrānu ielā Ādažu novada Stapriņos pārdošanu par 18 000 eiro un vēl viena Stapriņos esoša zemesgabala pārdevumu par 20 000 eiro, 63/100 zemesgabala "Rīti" domājamo daļu pirkumu Jūrkalnes pagastā 25 200 vērtībā un 334 eiro vērtu lauksaimniecības zemes "Ritas" nomas darījumu.

Dekšņa ienākumi – 48 664 eiro; parādi – 47 563 eiro

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis (AS) pērn guvis 48 664 eiro ienākumus, bet viņa kopējās parādsaistības bijušas 47 563 eiro, liecina viņa 2021. gada deklarācija.

Liepājas pašvaldība viņam algā pērn samaksājusi 36 051 eiro, bet AS "Liepājas autobusu parks" maksātā alga par darbu padomē bija 12 613 eiro.

Tāpat deklarēti trīs parādi – 23 501 eiro, 10 507 eiro un 13 555 eiro.

Viņš deklarējis arī divus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – automašīnas pārdevumu par 911 eiro un 500 eiro ziedojumu.

Deksnis pērn bijis Liepājas domes Izglītības komisijas, Stipendiju piešķiršanas komisijas, Mērķdotāciju interešu izglītībai sadales komisijas, Kultūras lietu komisijas, Nometņu projektu izvērtēšanas komisijas un Mērķdotāciju sadales sportā komisijas priekšsēdētājs.

Viņš arī darbojies Zemes komisijā, Kurzemes plānošanas reģiona padomē, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Loči 97" valdē un padomē, kā arī bijis tās likvidators, kā arī bijis organizācijas "Liepājnieki" valdē un Liepājas baptistu Pāvila draudzes padomē.

Dekšņa īpašumā ir zeme un dzīvoklis Liepājā, kā kopīpašums deklarēta būve Liepājā. Tāpat viņam pieder vēl kāds īpašums Tadaiķu pagastā.

Deputāta valdījumā ir 2020. gadā ražots vieglais auto "VW Tiguan".