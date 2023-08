Norādot uz trūkumiem, FM iebilst zemāka nodokļa saglabāšanai dārzeņiem, augļiem un ogām

Finanšu ministrija (FM), norādot uz trūkumiem aprēķinos, iebilst Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumam arī nākamgad saglabāt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto 5% likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka ZM nodevusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu, kurā rosināts kopš 2018. gada 1. janvāra ieviesto samazināto PVN likmi minētajiem produktiem piemērot arī turpmāk.

Ziņojumā ZM norāda uz PVN zemākās likmes pozitīvo ietekmi uz augļkopības un dārzeņkopības nozaru attīstības rādītājiem, augļu un ogu izlaides vērtības pieaugumu, ēnu ekonomikas samazinājumu nozarē utt.

Tomēr ZM ziņojumā minētajai informācijai nepiekrīt FM, kas norāda uz virkni nepilnību par zemkopību atbildīgās ministrijas vērtējumā un secinājumos.

Piemēram, sadaļā, kurā ZM norāda uz samazinātās PVN likmes fiskālo ietekmi uz valsts budžetu no svaigu augļu, ogu un dārzeņu audzētājiem, FM norāda, ka PVN 5% likme tiek piemērota svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem neatkarīgi no to izcelsmes.

FM arī uzskata, ka objektīvam ietekmes novērtējumam būtu analizējama galapatērētājiem nodotā produkcijas vērtība un neiekasētais PVN. Pēc FM aplēsēm, kopējais neiegūtā PVN apmērs no augļu, ogu un dārzeņu galapatēriņa (mazumtirdzniecībā) 2021. gadā sasniedz 29,3 miljonus eiro. Tomēr ZM šim aprēķinam nepiekrīt.

FM arī norāda uz nepilnībām ZM secinājumā, ka samazinātā PVN likmi ļāvusi mazināt ēnu ekonomiku nozarē. "PVN likmes samazinājums arī nav vienīgais faktors, kas ietekmēja ēnu ekonomiku. Līdz ar to šo rādītāju analīze neliecina par ēnu ekonomikas samazinājumu, kā arī neliecina kā tas varētu būt saistīts ar PVN samazinātas likmes ieviešanu," pauž FM.

FM arī norāda, ka ziņojumā nav diskutēts par rezultatīvo rādītāju trūkumiem un "līdz ar to nav brīdināts, ka šo rādītāju analīzes secinājumus ir jāuztver ar zināmu piesardzību".

"Lai izdarītu secinājumus par to, vai PVN likmes samazinājumam bija pozitīva ietekme uz svaigu augļu, ogu un dārzeņu patēriņu, būtu jāveic izaudzētās produkcijas un ieviestās produkcijas vērtības analīze iekšzemes galapatēriņa kontekstā, pievēršot uzmanību cenai un daudzumam (it īpaši dēļ augstas inflācijas, kas ir vērojama kopš 2021.gada beigām un nebija paredzēta rezultatīvā rādītāja izstrādāšanas laikā)," norāda FM.

Savukārt attiecībā uz izlaides vērtību, FM skaidro, ka izlaides apmēru nosaka ārējais un iekšējais pieprasījums. Savukārt iekšējo pieprasījumu nosaka galapatēriņš un starppatēriņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"PVN samazinātās likmes ieviešana varēja atstāt pozitīvu ietekmi tikai uz iekšzemes galapatēriņu un tikai gadījumā, ja tās rezultātā tiktu samazinātas augļu, ogu un dārzeņu mazumtirdzniecības cenas, tādējādi veicinot to patēriņu. Neatdalot no iekšzemē izaudzētās produkcijas vērtības ārējo pieprasījumu un ar starppatēriņu saistītu iekšējo pieprasījumu, kā arī neatdalot no ievestās produkcijas vērtības ar starppatēriņu saistītu iekšējo pieprasījumu, nav iespējams viennozīmīgi noteikt, vai PVN likmes samazināšana veicināja augļkopības un dārzeņkopības nozaru attīstību," pauž FM.

Kopumā FM konceptuāli iebilst PVN samazinātās likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem saglabāšanai pēc 2023. gada 31. decembra. "Uzskatām, ka augļkopības un dārzeņkopības nozaru attīstībai būtu izmantojami citi instrumenti, ar kuriem varētu labāk sasniegt noteikto mērķi," piebilst ministrijā.