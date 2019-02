Noraida Rīgas domes opozicionāra plānu atlaist Jakrinu

Rīgas domes Satiksmes transporta un lietu komitejas deputātu vairākums trešdien, 20. februārī, noraidīja opozicionāra priekšlikumu, kas paredzēja no amata atbrīvot Satiksmes departamenta direktora amata pienākumu izpildītāju Emīlu Jakrinu.

Šādu priekšlikumu sēdei sagatavoja Vilnis Ķirsis (V). Deputāts skaidroja, ka viņa priekšlikumu motivēja Valsts kontroles ziņojums, kurā Satiksmes departamentam un Rīgas domei veltīti vairāki pārmetumi. Jakrinam viņš pārmeta sliktu attieksmi pret darbu, kas nevieš cerību, ka situācija varētu mainīties.

Komitejas vadītājs Vadims Faļķovs (S) jautāja Ķirsim, kādus tieši pārkāpumus ir izdarījis Jakrins. Ķirsis ieteica Faļkovam iziet uz ielas, pastaigāt zem Zemitāna tilta ar ķiveri galvā, pamēģināt uzkāpt Vanšu tilta kāpnēs un uzbraukt tajā ar pacēlāju. Faļkovs iebilda, ka tiesa neņems vērā šādus Ķirša ierosinājums, ja Jakrins lemtu pārsūdzēt savu atlaišanu.

Mērs Nils Ušakovs (S) norādīja, ka opozīcija Jakrinu lamā bieži. "Nevar vienlaicīgi izremontēt visus tiltus vienā sezonā pat tad, ja tam ir nauda," teica mērs, pārmetot opozicionāriem Satiksmes departamenta laika kavēšanu. Mērs arīdzan atminējās, ka pirms kāda laika rīdzinieki lamājās par Krišjāņa Valdemāra ielas neizbraucamību, kas nu savesta kārtībā. "Mans priekšlikums ir ļaut Jakrinam strādāt un rudenī viņu izlamāt par pilsētas uzrakšanu, lai laikus pabeigtu sāktos remontdarbus," rezumēja Ušakovs, norādot uz nekonsekvento opozīcijas kritiku.

Deputāts Viesturs Zeps (LA) ierosināja mēram uzdot atklāta konkursa organizēšanu uz Satiksmes departamenta direktora amatu. Paralēli Ušakovam būtu jāizvērtē Jakrina veikums kā direktora amata pienākumu izpildītājam. Šos ierosinājumus deputātu vairākums noraidīja.

Balsošanai par Jakrina atlaišanu vajadzēja notikt jau piektdien, 15. februārī, kad Satiksmes departamenta vadītājs stāstīja komitejas deputātiem par bedru veidošanos galvaspilsētas ielās, atklājot, ka to labošanai piecos gados iztērēti astoņi miljoni eiro.

Piektdienas sēde ieilga, tāpēc komitejas vadītājs Vadims Faļkovs (S) izsludināja tās pārtraukumu līdz trešdienai, 20. februārim.

Vēstīts, ka Valsts kontrole publicējusi revīziju par Rīgas transporta infrastruktūras attīstību, secinot, ka no 2014. līdz 2017. gadam dažādos projektos nelietderīgi izmantoti vairāk nekā 5,3 miljoni eiro, kā arī atklājot citus trūkumus.

Satiksmes departaments revīzijas ziņojumu kritizēja, norādot, ka Valsts kontrole pievērsusies vien pašvaldības darbībai atsevišķās jomās un projektos, bet nav ņēmusi vērā veiksmīgi realizētos darbus.

Emīls Jakrins Satiksmes departamenta direktora pienākumus pilda kopš 2016. gada. Departamenta direktors ir Vitālijs Reinbahs, kuram noteikta dīkstāve. Viņš katru mēnesi saņem aptuveni 2000 eiro lielu algu.

Dome no Reinbaha neveiksmīgi mēģinājusi atbrīvoties vairākkārt. 2016. gada augustā mērs Nils Ušakovs (S) Reinbaham izteica neuzticību, pamatojot to ar ar termiņu kavēšanos galvaspilsētas ielu būvdarbos, par ko atbildīgs bija tieši Satiksmes departaments. Tomēr atlaist viņu nevarēja, jo pret to iebilda arodbiedrība.

Tiesā visas instances lēma par labu Reinbaham. Pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma 2017. gada jūlijā Ušakovs viņam noteica dīkstāvi.

Reinbahs portālam "Delfi" stāstīja, ka vēlas atsākt darbu Satiksmes departamenta direktora amatā.

Par dīkstāvi Darba likuma izpratnē uzskatāma tāda situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības.