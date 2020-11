'Noraujot' kvorumu, Saeimai neizdodas ievēlēt Pūci komisijā

Ceturtdien, 19. novembrī, vakarpusē vienā ko daudzajām Saeimas šīs dienas attālinātajām ārkārtas sēdēm dienaskārtībā bija iekļauts jautājums par rīta pusē darbu Saeimā atsākušā deputāta Jura Pūces (AP) ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Tomēr to neizdevās izdarīt, jo balsojumos nebija kvoruma, tādēļ deputāti atbalstīja priekšlikumu izsludināt šajā sēdē pārtraukumu līdz nākamajai ceturtdienai, 26. novembrim.

Pirms Saeimas balsojuma par Pūces ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā deputāts Aldis Gobzems debatēs aicināja Pūci neapstiprināt un izturēties tā, it kā viņa nebūtu Saeimā, jo Pūce melojis un nelikumīgi izmantojis caurlaidi "Rīgas satiksmes" stāvvietām. Gobzems, kurš Pūci dēvēja par savu kursabiedru, aicināja viņu nolikt deputāta mandātu.

Arī deputāte Jūlija Stepaņenko sacīja, ka Saeimai nevajadzētu kļūt par rezervātu bezgožiem, un pauda viedokli, ka Pūcem nav vietas Saeimā.

Jau pirmajā piegājienā, balsojot par Pūces ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, nebija kvoruma, proti, liels skaits klātesošo deputātu nebalsoja. Par Pūces ievēlēšanu balsoja visas valdošās koalīcijas frakcijas, izņemot Jaunās konservatīvās partijas frakciju, kas nepiedalījās balsojumā. Tāpat rīkojās opozīcijas pārstāvji.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) aicināja deputātus balsot atkārtoti un pildīt savus darba pienākumus, taču arī otrajā piegājienā 46 klātesošie nebalsoja, 45 deputāti bija par un viens bija pret. Tā kā kvorums netika nodrošināts arī otrajā piegājienā, tika izteikts priekšlikums sēdē izsludināt pārtraukumu līdz 26. novembrim, ko deputātu vairākums arī atbalstīja.

Jau ziņots, ka ceturtdien, 19. novembrī, Pūcem tika atjaunotas Saeimas deputāta pilnvaras un viņš atsāka darbu Saeimā. Pūce uz ministra pienākumu pildīšanas laiku bija nolicis 13. Saeimas deputāta mandātu 2019. gada janvārī. Taču pēc atkāpšanās no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu pildīšanas novembra sākumā Pūce nolēma savu mandātu atjaunot.

Saeimas attālinātā ārkārtas sēdē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija paziņoja, ka saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 5. panta otro daļu un Pūces 13.novembra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputāta mandātu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa 13. Saeimas deputāta pilnvaras.

Jau ziņots, ka 12. novembrī Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.