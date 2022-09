'Nord Stream' incidenta dēļ Latvijā nav pamata izsludināt paaugstinātu terorisma draudu līmeni, pauž Eklons

eaģējot uz izskanējušo informāciju par iespējamo diversiju pret Baltijas jūrā esošo gāzes pārvades infrastruktūru "Nord Stream", Latvijas atbildīgās iestādes pastiprinājušas drošības pasākumus enerģētikas pārvades infrastruktūras sektorā, informēja Iekšlietu ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban no ārvalstu atbildīgajām iestādēm tiek iegūta precizējoša informācija par gāzes vada bojājumiem un to izraisītajām sekām. Šobrīd atbildīgo dienestu rīcībā nav informācijas, kas būtu par pamatu izsludināt paaugstinātu terorisma draudu līmeni, norādījis iekšlietu ministrs Kristaps Eklons (AP).

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) sociālajā tīklā "Twitter" paziņojis jau tiešāk, proti, ka gāzes vadu cauruļu saspridzināšana Baltijas jūrā ir diversija un tā ir notikusi tiešā NATO teritorijas tuvumā. Šis ir brīdis, kad ir nepieciešama cieša ES un NATO sabiedroto sadarbība incidenta izmeklēšanā un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā.

Cauruļvada "Nord Stream" sabotāža ir klasificējama kā visnopietnākais drošības un vides incidents Baltijas jūrā, norādījis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks otrdienas vakarā pauda uzskatu, ka "Nord Stream" avārija ir Krievijas plānots terorakts, Maskavai šādi pirms ziemas cenšoties sēt paniku Eiropas Savienībā (ES).

Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2", kas no Krievijas stiepjas līdz Vācijai.

Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.

"Nord Stream" noplūdes atrodas Dānijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos, bet "Nord Stream 2" noplūde atrodas Dānijas teritoriālajos ūdeņos.

Neviens no šiem gāzesvadiem šobrīd nedarbojas, tāpēc šie incidenti neietekmē gāzes piegādes Eiropai. "Gazprom" septembra sākumā paziņoja, ka gāzesvada "Nord Stream" tehniskās apkopes laikā konstatētas tehniskas problēmas un līdz to novēršanai gāzesvads nestrādās, bet "Nord Stream 2" nav nodots ekspluatācijā.

Novērojumu stacijas Zviedrijā un Dānijā reģistrējušas spēcīgus zemūdens sprādzienus pirms tika atklātas noplūdes no "Nord Stream" gāzes vadiem Baltijas jūrā.