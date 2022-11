Nordeķu un Ēbelmuižas parkos plāno apgaismojumu

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja 24. novembrī nolēma piešķirt vairāk nekā 32 tūkst. eiro apgaismojuma projektēšanai Nordeķu un Ēbelmuižas parkos. Pēc projektu izstrādes varēs lemt par finansējuma piešķiršanu apgaismojuma izbūvei.

Nordeķu parka apgaismojuma projektēšanai piešķirti 14 241 eiro, bet Ēbelmuižas parka apgaismojuma izstrādei – 18 307 eiro. Līdzekļus atvēlēs no budžeta programmas investīciju programmas realizācijai. Projektēšanu plānots pabeigt 2023. gada februārī.

Nordeķu muižas parks atrodas starp Buļļu, Dagmāras, Lielezeres un Dzirciema ielām. Parka kopēja platība ir 3,6 ha. Jau vēstīts, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Nordeķu parkā šoruden ierīkoja jaunu bērnu rotaļu laukumu, kā arī atjaunoja vairākus celiņus. Parkā iecerēts ierīkot arī suņu pastaigu laukumu.

Aptuveni deviņus hektārus plašais Ēbelmuižas parks ir viens no senākajiem muižu parkiem, ko sāka ierīkot 18. gs. beigās. No tiem laikiem parkā aug ozoli, tostarp valsts nozīmes dižkoki un citi lieli, ainaviski koki. Parkā ir atjaunoti un papildināti koku stādījumi ar Serbijas eglēm, sarkanlapu kļavām, grieķu valriekstiem u.c., kā arī ir ierīkoti divi bērnu rotaļu laukumi, visā teritorijā uzstādīti daži soliņi un atkritumu urnas. Ir izstrādāts projekts parka celiņu atjaunošanai, bet projekta realizācija būs atkarīga no pieejamā finansējuma.

Abos parkos trūkst apgaismojuma, tāpēc pašvaldība tagad plāno sākt apgaismojuma projektēšanu.