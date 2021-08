Noslēgusies diskusija 'Cilvēks un vara: runas brīvība un tiesiskums Latvijā, Eiropā, pasaulē'

Laikā, kad strauju izplatās dezinformācija, Eiropas vērtību apdraudējumi Ungārijā un Polijā, kā arī dramatiskie notikumi Baltkrievijā skaudri atgādinājuši par attiecībām starp cilvēku un varu. Kur beidzas varas leģitimitāte un sākas cilvēka cieņas apdraudējums – par to runāja sarunu festivāla "Lampa" dalībnieki Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīkotajā sarunā.

Diskusiju vadīja Uģis Lībietis, Latvijas Radio ārzemju ziņu korespondents. Sarunā piedalījās Ilze Juhansone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, Baiba Braže, NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, Edgars Klētnieks, Kembridžas Universitātes maģistrs ķīmijā, Latvijas Debašu asociācijas "Quo Tu domā?" valdes loceklis, Dr. Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors.

Sarunas sākumā tās dalībnieki izteica, viņuprāt, galvenās Eiropas vērtības. Tika uzskaitītas tādas īpašības, kā valstu savstarpējā sadarbība, eiropeiskā identitāte, spēja sadzīvot vienam ar otru, kā arī citas.

Baiba Braže sacīja, ka šī brīža draudi un problēmas starpvalstu kontekstā ir pavisam atšķirīgas, kādi tie bija pirms gadu desmitiem. Tie vairs nav tanki, bet gan ir hibrīdraudi, kiberdraudi, un cita veida draudi kļūst ar vien tuvāki, atzina NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos.

Sociālantropologs Klāvs Sedlenieks minēja to, cik varas un indivīda attiecības ir komplicētas. "Ja kareivji izdomā, ka nevēlas vairs klausīt augstāk stāvošos, tad armijas vairs nav," sacīja Sedlenieks, tāpat minot piemēru ar vakcināciju pret Covid-19 - ja cilvēki negrib vakcinēties, viņi to nedarīs, lai vai kā viņiem vara to lūgtu.

Jau ziņots, ka sarunu festivāls "Lampa" notiek 20. un 21. augustā Cēsu pilsētvidē, tiešsaistē un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā. Festivāla programma ir pieejama šeit.