Noslēgusies diskusija 'Mana Eiropa – ceļojums nākotnē'

Vai rītdienas Eiropa top Briseles gaiteņos, vai tomēr to veido paši eiropieši? Vai Olgai no Narvas un Žoao no Lisabonas ir vienlīdzīgas iespējas ietekmēt to, kas notiek Eiropā? Kā saskaņot dažādas gaidas un vīzijas par to, kā dzīvosim pēc 10, 50 un 100 gadiem – par to runāja sarunu festivālā "Lampa", Latvijas Republikas Saeimas rīkotajā diskusijā.

Diskusijas vadību uzsāka Imants Lieģis, taču vēlāk turpināja LTV žurnālists Gundars Rēders. Sarunā piedalījās 13. Saeimas deputāts Igors Pimenovs (S); Saeimas deputāte, bijusī Veselības ministre Anda Čakša; 13. Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (VLTB /LNNK), kā arī Saeimas deputāte Vita Anda Tērauda (AP).

Eiropas Savienības institūcijas ir nākušas klajā ar jaunu plaša mēroga iniciatīvu, aicinot ikvienu iesaistīties Eiropas nākotnes kaldināšanā. Šī iniciatīva ir nodēvēta par Konferenci par Eiropas nākotni. Tā ir pilsoņu virzīta debašu un diskusiju sērija, lai ļautu ikvienam visā Eiropā dalīties ar savām idejām un palīdzēt veidot mūsu kopīgo nākotni.

Rihards Kols diskusijā izteicās skeptiski par konferenci par Eiropas nākotnes, neredzot tai īpašu vērtību.

Anda Čakša, runājot par Latvijas iesaisti lēmumu pieņemšanā Eiropas kontekstā sacīja, ka ir vajadzīgs jauns skatījums, vecā atmešana, kā arī tas, lai tajā iesaistīti ir visi, kuru tas ietekmē.

Diskusijas dalībnieki runāja arī par vidi. Vita Anda Tērauda, vaicāta par jūras piesārņojumu, sacīja, ka tas ir "kopējs īpašums" - ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī trešajām valstīm, līdz ar to, ja kopā piesārņo, tad kopā arī jāattīra, secināja Saeimas deputāte.

"Visi tagad grib būt zaļi domāšanā, bet tas nesanāk darbos," sacīja Rihards Kols, minot vairākus piemērus, ka ir nepieciešama paradumu maiņa, labāka vides pieejamība un infrastruktūra, lai ilgākā laika periodā kļūtu "zaļākiem".

Diskusijā tika apspriestas arī modernās tehnoloģijas, tika runāts arī par iespējamām robotu tiesībām nākotnē.

Jau ziņots, ka sarunu festivāls "Lampa" notiek 20. un 21. augustā Cēsu pilsētvidē, tiešsaistē un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā.

