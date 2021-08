Noslēgusies Stand up izrāde 'Es un klimats. Kāds sakars?'

Klimata pārmaiņas nav smieklīgs jautājums, bet dažreiz par to ir jāsmejas - no bezpalīdzības, izmisuma vai sāpēm, bet varbūt vienkārši tāpēc, lai mazinātu spriedzi, kas ietver klimata jautājumu. Par to jokoja sarunu festivāla "Lampa" dalībnieki.

Diskusiju rīko Latvijas Dabas fonds un tajā piedalījās dzejniece un komiķe Inga Gaile, komiķe Aiva Birbele, režisore un sabiedriskā aktīviste Alise Zariņa, komiķis Aleksandrs Guzenko, kā arī citi.

"Ja celsies jūras līmenis, mēs ietaupīsim degvielu un laiku, jo mums nebūs jābrauc pie jūras — tā brauks pie mums," sacīja komiķis Kalvis Troska.

"Stand up" dalībnieki jokoja par dažādiem ar vidi un klimata pārmaiņām saistītiem aspektiem, tomēr pauda arī izpratni par nopietnajām izmaiņām, kādas rada šīs pārmaiņas.

Jau vēstīts, ka šogad sarunu festivāls notika 20. un 21. augustā. Festivālā aizvadīti vairāk nekā 200 pasākumi. Tie notika gan Cēsu pilsētvidē, gan kopā skatīšanās vietās visā Latvijā, gan arī tiešraidēs festivāla mājaslapā. Vairāk nekā 20 pasākumiem tiešraidē varēja sekot līdzi arī portālā "Delfi".

