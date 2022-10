Notiesāti Eiropas Parlamenta deputāti zaudēs mandātu, nolemj Saeima

No Latvijas ievēlēts Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, kas notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, zaudēs savu mandātu, un viņa vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura viņš ievēlēts, paredz ceturtdien, 27. oktobrī, Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie likuma grozījumi.

Likuma izmaiņas atbalstīja 70 deputāti, bet pret balsoja 12 "Saskaņas" deputāti.

Saeimas preses dienestā portālu "Delfi" informēja, ka likuma grozījumu mērķis ir veidot tādu pašu tiesisko regulējumu attiecībā uz EP deputātiem, kāds tas paredzēts gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu izdarījis Saeimas deputāts.

Jau līdz šim likumā bija norāde uz to, ka EP deputāta mandāts nav savienojams ar faktu, ka persona ir atzīta par vainīgu noteiktas kategorijas kriminālnoziegumos.

Likumā noteikts, ka EP vēlēšanās nevar kandidēt un tikt ievēlēta persona, kura Latvijā bijusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot gadījumu, kad persona ir reabilitēta.

Līdz ar grozījumiem likumā noteikts, ka par kandidātu EP vēlēšanās nevarēs pieteikt un ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kurš ir bijis PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks (izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai attiecīgo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieki).

Aizliegumi attieksies arī uz personu, kura pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.

EP vēlēšanas notiek reizi piecos gados pavasarī. Vēlēšanu periodu nosaka ES Padome pēc apspriešanās ar EP. Nākamās EP vēlēšanas gaidāmas 2024. gadā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē astoņi deputāti.