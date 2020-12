Notiks divas konkurējošas 'KPV LV' biedru sapulces

Svētdien, 6. decembrī, un sestdien, 12. decembrī, notiks konkurējošas partijas "KPV LV" biedru sapulces.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc to norises Uzņēmumu reģistram (UR) varētu būt jāpieņem lēmums par sanāksmēs gaidāmo, visdrīzāk, atšķirīgo lēmumu spēkā esamību.

6. decembrī atkārtota ārkārtas biedru sapulce pēc būtības notiks interneta platformā pulksten 10, pavēstīja sanāksmes organizators, Jelgavas domes deputāts Lauris Zīverts. Sazinoties ar Zīvertu, žurnālisti varēs saņemt pieeju sēdes norisei.

Lai gan kā pasākuma norises vieta oficiāli minēta slēgtā teritorijā Ogrē, Ogres estrādē, Jāņa Čakstes prospektā 2, taču šajā gadījumā tā esot vairāk formāla adrese, jo pēc būtības sanāksme notiks interneta platformā, skaidroja Zīverts. Iepriekš ārkārtas biedru sapulcei nebija kvoruma, tādēļ sasaukta atkārtota sapulce.

Biedru sapulcē plānots balsojums par uzticības izteikšanu valdei, liecina mājaslapā "kpvlv.com" publicētā informācija. Zīverts norādīja, ka plānots arī lemt par neuzticības izteikšanu iepriekšējai valdei un jaunas valdes ievēlēšanu. Biedru sapulci rosinājusi sasaukt viena desmitā daļa partijas biedru. Kā norādīts sapulces sanākšanas pamatojumā, to sasaukušie biedri uzskata, ka partijas valde nav rīkojusies saimnieciski un rūpīgi ar partijas finanšu līdzekļiem.

Partijas valdes vairākums Zīvertu iepriekš centās izslēgt no partijas, pieņemot attiecīgu valdes lēmumu par Zīverta izslēgšanu no partijas. Zīverts norādīja, ka savukārt "KPV LV" valdes vairākums 12. decembrī sasaucis citu biedru sapulci. Atsevišķi biedri izteikušies, ka 12. decembra sapulcē tiks rosināts atcelt 6. decembra sanāksmē gaidāmos lēmumus. Zīverts pieļāva, ka UR būs jāpieņem lēmums attiecībā uz to, kuras sapulces lēmumus atzīt par spēkā esošiem.

Politiķis uzskata, ka valde 12. decembra sanāksmi izsludinājusi, lai radītu apjukumu biedros par to, ka biedru sapulces plānotas divos dažādos datumos.

Zīverts arī pauda, ka, neraugoties uz valdes lēmumu par viņa izslēgšanu no partijas, viņš neesot izslēgts, jo valde nevarot izslēgt plašākā sanāksmē ievēlētu valdes locekli. To apliecinot arī tas, ka komunikācijā ar UR un banku, kurā ir "KPV LV" konts, viņš joprojām tiek uzskatīts par partijas valdes locekli, skaidroja politiķis.

Savukārt "KPV LV" valdes loceklis, Saeimas deputāts Ēriks Pucens uzsvēra, ka Zīverts esot gan izslēgts no partijas un nav uzskatāms par partijas biedru. Pucens akcentēja, ka saskaņā ar biedru apstiprinātajiem partijas statūtiem valdes lēmums par biedra izslēgšanu stājas spēkā līdz ar tā pieņemšanas brīdi.

"KPV LV" UR ir nosūtījuši lēmumu par Zīverta izslēgšanu un būs iespējams redzēt, kā UR rīkosies. Politiķis norādīja, ka iepriekš bijušais partijas līdzpriekšsēdētājs Artuss Kaimiņš vairs nebija partijas valdē, bet vēl viņam vēl bijusi iespēja piekļūt partijas kontam, kam gan tam tā nevajadzēja būt.

Pucens arī skaidroja, ka valde sapulci pēc biedru lūguma sasaukusi 12.decembrī, lai tā varētu notikt attālināti atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) nosacījumiem. "KPV LV" valde uzskata, ka 6.decembra sanāksmes sasaukšanai esot pārkāpta tās izziņošanas kārtība un citi nosacījumi, tāpat arī arī daļa biedru nezinot, kas ar viņiem ir sazinājies par šo svētdien sasaukto sanāksmi.

"KPV LV" valdes loceklis norādīja, ka UR nevarot akceptēt 6. decembrī gaidāmos lēmumus, jo ir notikuši procesuālie pārkāpumi rītdienas sanāksmes sasaukšanā.

Kā iepriekš noskaidrots partijā, valdes lēmums par Zīverta izslēgšanu esot saistīts ar negatīvu vērtējumu politiķa publiskajai komunikācijai, savukārt Zīverts viņa izslēgšanu no "KPV LV" saista ar iestāšanos par atklātību un patiesību un šādu soli dēvē par pārmērīgu.

Jelgavas domes deputāts kā galveno iemeslu viņa izslēgšanai no partijas min to, ka iepriekš sniedzis interviju TV3 raidījumam "Nekā personīga", kurā "godīgi un atklāti" atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem par partijas finanšu menedžmentu saistībā ar šogad notikušajām Rīgas domes vēlēšanām.

Kā ziņots, "Nekā personīgi" vēstīja par to, ka partijas "KPV LV" Rīgas domes priekšvēlēšanu kampaņu par 126 000 eiro veidojis ēdināšanas uzņēmums bez iepriekšējas pieredzes politikā.

Savukārt "KPV LV" vadība pārmetumus par neatbilstošu rīcību finansējuma jautājumos noraidījusi.