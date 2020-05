Novadu reformas dēļ Nacionālajā apvienībā vīlies Engures novada mērs Važa, vēsta laikraksts

Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa novadu reformas dēļ vīlies Nacionālajā apvienībā (NA), no kuras saraksta iepriekš startējis 13. Saeimas vēlēšanās, un apsver iespēju no šī saraksta arī vairs nekandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās, pirmdien vēsta laikraksts “Latvijas Avīze”.

Laikraksts atgādina, ka Važa ir viens no tiem NA vietējiem līderiem, kura rezultātus pašvaldību vēlēšanās reti kurš varējis pārspēt – 2013. gadā Engures novada domes vēlēšanās viņa veidotais saraksts ieguva 13 no 15 mandātiem, bet 2017. gadā – 14 no 15 deputātu vietām.

"Mums nesakrīt viedokļi par pašvaldību reformu," laikrakstam sacījis Važa, taču vēl nav varējis nosaukt savu jauno politisko izvēli, jo esot jāredz, ar ko beigsies reforma.

Laikraksts atzīmē, ka domstarpības raisījušās par Engures novadu un Saulkrastu novadu, kas ir divas ļoti līdzīgas piejūras pašvaldības. Kā vienā, tā otrā tagad ir nepilni 8000 iedzīvotāju. Taču, ja par Saulkrastu novada izveidošanu NA cīnījusies, tad par Engures novadu – ne, atgādina "Latvijas Avīze".

Važa vairākkārt ir norādījis uz piekrastes pašvaldību atšķirībām, proti, Engurei daudz vairāk kopīgā esot ar Mērsragu, kurš savukārt iekļauts Talsu novadā. Važa joprojām uzskata, ka reforma neko neatrisinās, ja pašvaldības mehāniski saliks kopā, bet viņa argumenti neesot sadzirdēti, raksta laikraksts.