NVO: Stambulas konvencijas ratificēšana uzliks valstij juridisku pienākumu apkarot vardarbību

Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas ratificēšanas uzliks valstij juridisku pienākumu apkarot vardarbību, paziņojumā medijiem pauž vardarbībā cietušo aizstāvju nevalstiskās organizācijas (NVO) "Centrs Marta", biedrība "Skalbes", centrs "Dardedze" un mācību centrs "MKB".

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi likumprojektu, kas paredz ratificēt Stambulas konvenciju. Plānots, ka valdība likumprojektu varētu skatīt ceturtdien, 13. jūlijā, bet gala lēmums būs jāpieņem Saeimai.

LM skaidroja, ka Stambulas konvencijas mērķi ir aizsargāt sievietes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, sodīt par to, kā arī sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību. Ar konvenciju tiek izveidots visaptverošs un daudzpusīgs tiesiskais regulējums nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības un aizsargāt sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē.

Likumprojekta saskaņošanas procesā iebildes pret tā tālāku virzību pauda virkne NVO, kuru ieskatā konvencija uzliek vīriešiem varmākas zīmogu, kā arī starptautiskais dokuments ietver neskaidru izpratni par ģimeni.

LM šos iebildumus atspēkoja, norādot, ka konvencija aizsargā arī vīriešus no vardarbības ģimenē, savukārt LM virzītais likumprojekts neskar ģimenes jēdziena definīciju.

Vienīgā NVO, kas saskaņojusi likumprojektu, ir "Centrs Marta", kas pauž atzinību par likumprojekta virzību ratificēšanai.

"Valstīs, kur konvencija ir spēkā, veikti nozīmīgi likumu uzlabojumi cietušo aizstāvībai, starpinstitucionālai sadarbībai, kā arī pasākumi vienotas izpratnes par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē veicināšanai visos sabiedrības un institūciju līmeņos," teikts "Centra Marta" atzinumā par LM virzīto likumprojektu.

Vienlaikus trešdien izplatītajā paziņojumā medijiem vardarbībā cietušo aizstāvju NVO skaidro, ka Stambulas konvencija ir tvērums labajai praksei un tiesiskajiem mehāniskiem, kas sevi starptautiski pierādījusi kā efektīvāko pieeju, lai nodrošinātu katras sievietes un bērna aizsardzību, kas ir ikvienas vardarbībā cietušo aizstāvības organizācijas mērķis.

"Līdz ar konvencijas ratificēšanu Latvijā vardarbības novēršana un apkarošana vairs nebūs atsevišķu politiķu gribas jautājums, bet gan juridisks valsts pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām," uzskata organizācijas.

Paziņojumā medijiem tās pauž, ka konvencijas ratificēšana ietver likumu maiņu, praktisku pasākumu īstenošanu un finansējuma nodrošināšanu, lai panāktu nulles toleranci vardarbībai pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas skar arī bērnus vai vardarbību pret bērniem. Turklāt konvencija skaidri nosaka, ka vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas skar arī bērnus vai vardarbību pret bērniem, vairs nevar uzskatīt par privātu lietu, un ka valstīm ir jāieņem nostāja un jāīsteno pasākumi, lai to novērstu, aizsargātu upurus un sodītu vardarbības veicējus.

Minētās NVO uzskaita virkni pasākumu, ko vardarbības apkarošanai paredz ieviest Stambulas konvencija:

- apmācību profesionāļiem (policistiem, tiesnešiem, prokuroriem, sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, pedagogiem utt.) iekļaušana politiskajos rīcības plānos cīņai ar vardarbību pret sievietēm;

- ieviešu patvēruma vietu pieejamība valsts mērogā un stabilu finansējuma plūsmu to pilnvērtīgai darbībai;

- efektīvas starpinstitūciju sadarbības sistēmas izveide koordinētai cīņai pret vardarbību;

- krīzes centru izveide seksuālās vardarbības upuriem, kuros strādā apmācīti speciālisti;

- obligātas mediācijas aizliegums starp pāridarītāju un cietušo krimināllietas vai civiltiesiskās lietas izmeklēšanas vai tiesas procesa stadijā, piemēram, laulības šķiršanas lietās;

- izvarošanas definīcijas fokusa maiņa uz labprātīgas piekrišanas konceptu iepretim šobrīd pastāvošajam definīcijas fokusam uz ievainojamību un pakļaušanu;

- izglītības un prevencijas programmu nodrošināšana vardarbības novēršanai bērniem un pusaudžiem;

- specializēta 24/7 palīdzības tālruņa līnijas nodrošināšana no vardarbības ģimenē cietušajiem;

- specializētu izmeklētāju nodrošināšana, lai noziegumi, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, par kuriem ziņots, tiek ātri izskatīti un ievērotas cietušo tiesības un vajadzības;

- regulāra statistikas datu vākšana un analīze par vardarbības cēloņiem, sekām, saņemtajiem iesniegumiem, uzsāktajiem un iztiesātajiem gadījumiem, preventīvajiem pasākumiem un to efektivitāti.

"Centrs Marta", biedrība "Skalbes", centrs "Dardedze" un Mācību centrs "MKB" cer uz veiksmīgu likumprojekta virzību Ministru kabineta sēdē un uz konvencijas ratifikāciju Saeimā tuvākajā laikā, tādējādi apliecinot, ka Latvija veiks nepieciešamo ilgtermiņa darbu, lai mūsu sabiedrībā nodrošinātu nulles toleranci pret vardarbību ģimenē, sievieti un pret bērnu.