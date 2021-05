Ogrē glābēji palīdz no upes izkļūt cilvēkam

Svētdien ugunsdzēsēji glābēji Ogrē palīdzēja izkļūt no upes cilvēkam, kurš saviem spēkiem nespēja tikt krastā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Nedēļas nogalē ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla divus bojāgājušus cilvēkus – sestdien Daugavpilī no Gubiščes ezera, bet svētdien Līvānu novadā no Daugavas.

Izceltie bojāgājušie tika nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 136 izsaukumus – 58 uz ugunsgrēku dzēšanu, 56 uz glābšanas darbiem, bet 22 izsaukumi bija maldinājumi.