Ogres novadā sestdien ugunsgrēkā bojā gājuši ap 200 trušu

Ogres novada Lēdmanes pagastā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dega kūts ar mājlopiem un vēl divas saimniecības ēkas kopumā 450 kvadrātmetru platībā, kā arī vieglā automašīna un traktora piekabe. Ugunsgrēkā gāja bojā ap 200 trušu un 23 cūku, portālu "Delfi' informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pulksten 1 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un pulksten 15.43 – likvidēts.

Citviet, Ventspilī, deviņstāvu mājās augšējā stāvā naktī uz svētdienu ugunsdzēsēji dzēsa liesmas liftā. Nedaudz mazāk kā divu stundu laikā ugunsgrēks tika likvidēts. No piedūmotās ēkas tika izglābti četri cilvēki.

Sestdien neilgi pirms pulksten 22 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur piecstāvu mājas dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega ēdiens 0,01 kvadrātmetru platībā. Dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Aptuveni pusstundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien pulksten 13.29 glābēji steidzās uz kādu dzīvojamo māji Jelgavas novada Cenu pagastā, kurā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā mājā deg viena istaba sešu kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 14.18.

Braucot uz izsaukumu Jelgavas novada Cenu pagastā, Jelgavas daļas autocisterna Rīgas ielā Jelgavā iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, kurā bija iesaistīti vairāki transportlīdzekļi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji no vienas avarējušas automašīnas izcēla divus cietušos un nodeva viņus NNPD mediķiem. Pēc tam tika sakārtota ceļa braucamā daļa – ar absorbenta palīdzību savākti izlijušie šķidrumi. Notikušā apstākļus noskaidros Valsts policija, kā arī VUGD veiks faktu pārbaudi.

Naktī uz sestdienu pulksten 5.04 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur sešstāvu mājas otrajā stāvā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies septiņi cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas maskas, no piedūmotām telpām izglāba deviņus cilvēkus. Pulksten 6.43 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Piektdien pulksten 8.08 glābēji devās uz Cēsīm, kur, kur četrstāvu mājas dzīvoklī dega virtuve un sadzīves priekšmeti astoņu kvadrātmetru platībā. Bija nostrādājis dūmu detektors. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots mediķiem, un no piedūmotās ēkas tika evakuēti pieci cilvēki. Pēc aptuveni 11 stundām ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien ugunsdzēsēji glābēji Rīgā izglāba cilvēku, kas atradās upē un saviem spēkiem nespēja izpeldēt krastā. Savukārt šorīt Jūrmalā no jūras tika izcelts bojāgājis cilvēks, sestdien – Rīgā no upes un piektdien Olaines novadā no upes tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Laika posmā no šī gada 2. jūlija pulksten 6.30 līdz 5. jūlija pulksten 6.30, VUGD kopumā saņēma 175 izsaukumus – 63 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem seši bija meža ugunsgrēki, 83 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi.