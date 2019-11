Opozīcija atsauc parakstus – Rīgas dome par Vladovas atsaukšanu nelemj

Rīgas domes (RD) ārkārtas sēde, kurā bija paredzēts lemt par Annas Vladovas (S) atbrīvošanu no vicemēres amata, kā arī mēra Oļega Burova (GKR), Mihaila Kameņecka (S) un Sandra Bergmaņa (S) atsaukšanu no Rīgas brīvostas valdes, piektdien, 29. novembrī, nenotika, jo opozīcijas deputāti Vilnis Ķirsis (V) un Jānis Ozols (JKP) no iesnieguma par sēdes sasaukšanu atsauca savus parakstus.

Ķirsis žurnālistiem atklāja, ka pašreiz domstarpības "Gods kalpot Rīgai", "Saskaņai" un blokam "Rīgai!" ir par otru sasaukto ārkārtas sēdi, kas norisināsies pulksten 13. Savukārt pirmajā domes sēdē, kura bija paredzēta pulksten 12, koalīcija būtu nodrošinājusi kvorumu, tādēļ parakstu atsaukšana ir stratēģisks gājiens no pozīcijas puses.

"Izskatās, ka kaut kāda tuvināšanās starp viņiem ir notikusi, bet interesanti ir tas, ka ir mainīti darba kārtības jautājumi. Tas nozīmē, ka viņi līdz galam viens otram neuzticas," skaidroja Ķirsis.

Īsi pirms pulksten 12 paredzētās ārkārtas sēdes deputātu bloka "Rīgai!" vadītājs Oskars Putniņš portālam "Delfi" sacīja, ka no balsojuma par Vladovas atbrīvošanu bloka deputāti, visticamāk, atturēsies, jo vēl notiek sarunas par jaunās koalīcijas izveidi ar "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai", tādēļ atbalsts Vladovas atsaukšanai būtu netaktisks gājiens.

Savukārt piektdien pulksten 13 plānota otra domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā ir jautājums par uzticības balsojumu pilsētas mēram Burovam.

Jau ziņots, ka ceturtdien deputātu bloka "Rīgai!" pārstāvjiem, Baibai Brokai un "Saskaņas" frakcijai neierodoties Rātsnamā, tika atcelta paredzētā RD sēde, kurā bija plānots uzticības balsojums RD priekšsēdētājam Burovam.

Bloka "Rīgai!" vadītājs Oskars Putniņš piektdienas rītā sacīja, ka iespējas vienoties par mainītu RD koalīciju mēra Burova vadībā šobrīd ir "50:50".

Skaidrojot, kāpēc izgāzās līdzšinējās sarunas, Putniņš atzina, ka tas saistīts ar piedāvāto atbildības jomu sadalījumu, jo viņa vadītais deputātu bloks neesot gatavs "pārraudzīt jomas, kurām neredzam risinājumu". Deputātu blokam tika piedāvāts pārraudzīt uzņēmumus "Rīgas satiksme" un "Rīgas centrāltirgus", bet tas vēlas pārņemt kontroli pār "Rīgas mežiem".

Putniņš ceturtdienas vakarā izteicās, ka tieši ceturtdien parādījušies nesaprotami nosacījumi, kas paredzējuši deputātu blokam "Rīgai!" uzticēt "smagākās" domes kapitālsabiedrības. Viņš sacīja, ka koalīcijas izveide nav viegls jautājums un, nolemjot tajā strādāt, jābūt pilnīgi skaidram, ko atvēlētajā sasaukuma laikā būs iespējams izdarīt. Tāpat jābūt arī stabilai komandai, ar ko kopā strādāt.

Preses konferencē pēc ceturtdien nenotikušās RD sēdes Burovs žurnālistiem sacīja, ka sarunās par koalīcijas izveidi "Gods kalpot Rīgai" nepiekrita priekšlikumiem Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju (RTAB) atkal iekļaut "Saskaņas" atbildības sfērā un pēc 2020. gada pilsētas budžeta apstiprināšanas izveidot trešo vicemēra amatu Bergmanim.

Rīgas domes koalīcija sabruka pēc tam, kad 19. novembra ārkārtas sēdē dome lēma par Vadima Baraņņika (NDF) atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka un Rīgas brīvostas valdes locekļa amata.