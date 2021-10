Opozīcija iestājas pret obligātu vakcināciju; Možvillo aicina neiežēlināt ar mirušajiem

Ceturtdien Saeima konceptuāli pauda atbalstu grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot pienākumu darba ņēmējiem līdz 15. novembrim vakcinēties pret Covid-19. Minētās likuma izmaiņas izpelnījās visai skarbu opozīcijas deputātu kritiku.

Deputāte Jūlija Stepaņenko norādīja, ka likumprojekts "spiež cilvēkus vakcinēties", lai tikai viņi saglabātu darbu. Deputātes ieskatā, likumprojekts sabiedrībā tiek uztverts neviennozīmīgi un ļoti negatīvi.

"Šis likumprojekts, ar kuru tiek mēģināts apiet darba tiesiskās attiecības, nepaliks bez uzmanības arī no visu nepieciešamo iestāžu puses. Mēs darīsim visu, lai šis likumprojekts tiktu apstrīdēts visos veidos, kādos vien tas būtu iespējams," uzsvēra Stepaņenko.

Savukārt deputātes Ramonas Petravičas ("Neatkarīgie") vērtējumā, likumprojekts sagrauj vienlīdzīgas tiesības uz darbu un šo tiesību aizsardzības principus. Viņa uzskata, ka likumprojekts diskriminē tos cilvēkus, kas nav valdības elektorāts.

Arī deputāts Māris Možvillo ("Neatkarīgie") kritizēja likumprojektu, norādot, ka tas neglābs cilvēku dzīvības, bet gan glābs "daža laba par sevi pašpārliecināta ministra pakaļu vai arī kaut kāda biznesa projekta turpmāko norisi".

"Nevajag iežēlināt tagad deputātus, ka slimnīcās mirst un ir šausmas. Slimnīcās mirst arī no gripas, slimnīcās mirst no vēža, slimnīcā miris no ļoti daudzām citām slimībām, par kurām, kas nav modes slimības, šobrīd neviens nerunā," aicināja Možvillo.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns (JKP) vērsās pie opozīcijas deputātiem ar aicinājumu apzināties savu atbildību zemajā vakcinācijas aptverē. "Jūs motivējāt cilvēkus nevakcinēties, minot visus iespējamos, tostarp juridiskos iebildumus. Cik cilvēku jūsu pozīcijas dēļ ir atlikuši vakcinēšanos, saslimuši un nonākuši slimnīcās," uzsvēra Rancāns.

Viņš mudināja opozīcijas deputātus uzrunāt savu elektorātu ar aicinājumu vakcinēties pret Covid-19.

Deputāta Vjačeslava Dombrovska ieskatā, likumprojekts nesasniegs mērķi mazināt Covid-19 infekcijas izplatību un slimnīcu noslodzi, jo uzsvars būtu jāliek tieši uz senioru vakcinācijas veicināšanu. Deputāts sacīja, ka vakcinēšanās negarantē nesaslimšanu ar Covid-19, bet vakcīna var pasargāt no smagas saslimšanas, hospitalizācijas un iespējamas nāves. Viņš atkārtoti uzsvēra, ka visi spēki būtu jākoncentrē uz senioru vakcināciju.

Deputāte Regīna Ločmele (S) kritizēja koalīcijas partneru neieklausīšanos opozīcijas deputātu priekšlikumos Covid-19 krīzes risināšanā. Viņa informēja par "Saskaņas" frakcijas priekšlikumiem krīzes risināšanā, proti, intensificēt riska grupu vakcināciju. Pēc Ločmeles teiktā, to var panākt, aktivizējot ģimenes ārstu iesaisti senioru apzināšanā, šim mērķim novirzot papildus līdzekļus. Tāpat "Saskaņa" uzskata, ka ar senioriem ir jārunā viņiem saprotamā valodā, kā arī jānodrošina vakcinācijas iespēja mājās. Vienlaikus "Saskaņai" ir priekšlikumi ar Covid-19 inficēto aprūpei un smagi saslimušo glābšanai.

Tajā pašā laikā Ločmele atzinīgi vērtēja likumprojektā paredzēto iespēju saņemt kompensāciju par Covid-19 vakcīnu par izraisīto blakusparādību nodarīto smago kaitējumu. Savukārt deputāte Evija Papule aicināja papildināt likumu ar punktu, ka personai pienāktos veselības apdrošināšana gadījumā, ja tai no vakcinācijas rastos veselības blakus parādības. "Varbūt šādu iespēju novērtēs tie, kuri baidās no iespējamām sekām," sacīja Papule.

Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot pienākumu darba ņēmējiem līdz 15. novembrim vakcinēties pret Covid-19. Par likuma izmaiņām balsoja 49 deputāti, pret bija deviņi, bet balsojumā atturējās - 15.