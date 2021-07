Opozīcija raida skaidru 'nē' signālu obligātai vakcinācijai, pieļauj referendumu

Laikā, kad Ministru kabinets ir konceptuāli vienojies, ka noteiktās publiskos pakalpojumus sniedzošās profesijās faktiski būs obligāta vakcinācija pret Covid-19, un kad sākts darbs pie attiecīgu likuma grozījumu izstrādes, Saeimas opozīcija skaidri signalizējusi, ka tādus lēmumus neatbalstīs.

Par šāda veida likuma grozījumiem pēc to izstrādes un atbalsta valdībā būs jālemj Saeimai, un līdz ar to var prognozēt, ka valdības centienus labāk sagatavoties iespējamam pandēmijas kārtējam vilnim pavadīs plašas debates un viedokļu dalīšanās Saeimā, kas atstās ietekmi arī uz plašākas sabiedrības redzējumu par valdības iecerēto risinājumu pandēmijas pārvarēšanai.

Saeimas opozīcijas rīcībā šajā gadījumā ir arī iespēja mudināt uz tautas nobalsošanu par konkrētajiem likuma grozījumiem, jo ne mazāk kā trešā daļa var prasīt prezidentam likuma grozījumu publicēšanas apturēšanu, lai divu mēnešu laikā dotu iespēju vēlētājiem parakstīties par to nodošanu tautas nobalsošanai.

Izvēle kā vērtība

Dienu pēc valdības konceptuālā lēmuma, trešdien, 7. jūlijā, Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde izplatīja paziņojumu, ka neatbalsta valdības ieceres īstenot pedagogu vai citu jomu darbinieku piespiedu vakcinēšanu pret Covid-19, bet tā vietā politiskais spēks aicina atbildīgos ministrus un valdību kopumā aktīvi strādāt pie tā, lai veicinātu visas sabiedrības vakcināciju ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību Latvijā.

ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars norāda, ka valdības haotiskie un neizprotamie lēmumi Covid-19 izplatības ierobežošanai ir noveduši pie lielas daļas sabiedrības neticības varai un tās vēstījumiem, kas ļoti spilgti izgaismojas tieši vakcinācijas procesā. Tomēr tā vietā, lai skaidrotu iedzīvotājiem būtiskos jautājumus un izglītotu par vakcinēšanās nozīmi sabiedrības veselības jomā, valdība turpina iebaidīšanas politiku.

"Mēs apzināmies, ka Covid-19 vīruss nekur nav pazudis, un labākais patlaban pieejamais tā ierobežošanas līdzeklis ir vakcinācija. Ja nevēlamies atkal piedzīvot inficēšanās strauju pieaugumu, valdībai ir jāstrādā pie tā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un mudinātu cilvēkus doties vakcinēties. Tomēr procesam ir jābūt brīvprātīgam, loģiskam un motivējošam, un ZZS ieskatā – cilvēku izvēles brīvībai jāpaliek kā lielākajai vērtībai," saka Tavars.

ZZS valde aicina valdību apzināties, ka piespiedu vakcinācijas noteikšanas sekas var būt arī darbinieku aiziešana no darba, īpaši skolās, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, kur jau šobrīd ir grūtības piesaistīt visu nepieciešamo darbinieku skaitu. Ja valdība turpinās iebiedēšanas un draudu politiku, to cilvēku skaits, kas nevēlēsies brīvprātīgi vakcinēties, tikai pieaugs, uzskata ZZS.

Piesauc referendumu

Drīz pēc šī paziņojuma trešdienas vakarā savu viedokli par valdības iecerēm publiskoja arī partijas un frakcijas "Saskaņa" līderis Jānis Urbanovičs.

"Vakcinēšanās būšot obligāta ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un citās iestādēs. Darba devējiem būšot tiesības atlaist darbinieku, kurš nevarēs uzrādīt Covid-19 sertifikātu. Tā vienojusies valdība. Tas esot sabiedrības interesēs, lai mūs pasargātu no infekcijas izplatības un iespējamām smagām slimības sekām. Labā valdība nesaprot, kāpēc tauta ir tik nepateicīga un nestāv garumgarās rindās pie vakcinācijas centriem, kuros pieejama vesela buķete bezmaksas vakcīnu. Steigšus jāsameklē vainīgos un viņus jāsoda – mediķus, skolotājus, auklītes, senioru aprūpētājus. Viņi esot tas cēlonis, ka Latvijā nekāda pūļa imunitāte nav sasniegta un var atnākt vēl viena kovid-ziema!" šādu viedokli portālam "Delfi" pauda Urbanovičs.

Viņš uzskata, ka "patiesībā valdošā koalīcija ir smagi slima ar kolektīvo demenci, tā neatceras, cik reižu solīja un uzmeta, manipulēja un nekaunīgi meloja. Tā "neatceras", kādus grašus atsvieda bez darba palikušajiem cilvēkiem un cik samaksāja nekam nederīgajam vakcinācijas birojam. Kā "iepirka" maskas un vakcīnas. Cik "organizēts" bija vakcinācijas procesa sākums. Kā "sakārtoja" informatīvo telpu, dotējot pareizos medijus un izslēdzot TV krievvalodīgajiem. Kādu nodokļu "dāvanu" pasniedza 1.jūlijā".

Urbanovičs pauž viedokli, ka šī valdība ir panākusi to, kas nav izdevies nevienai līdzšinējai – totālu neuzticēšanos. "Jo uzstājīgāk tā aicina vakcinēties, jo straujāk pieaug antivakseru skaits un pretošanās. Šis sabiedrības noskaņojums var kļūt sprādzienbīstams apvienojumā ar "antivakseru" politiskajām iniciatīvām," brīdina politiķis.

"Negribu apspriest medicīniskos aspektus – cik lielā mērā nevakcinētie var apdraudēt vakcinētos, tātad imunitāti ieguvušus cilvēkus. Par to vēl zinātnieki strīdas. Bet ir skaidrs, ka obligāta vakcinācija, profesiju aizliegumi un tamlīdzīgas lietas ir totalitāras varas atribūti. Satversmi nevar staipīt kā vecu zeķi, lai "tiesiski" iedabūtu pamatlikumā to, kas būtu izdevīgi valdībai. Un cik šī soda akcija izmaksātu? Cik – tiesas procesiem, cik – tīši radītajiem bezdarbniekiem? Vai arī nav domas no darba atbrīvotajiem piešķirt kādu pabalstu iztikai? Galu galā – vai mums valstī ir pedagogu, mediķu, aprūpētāju pārpalikums? Kurš darīs viņu darbu?" retoriski vaicā Urbanovičs.

Viņš paziņo, ka "vairums "Saskaņas" biedru atbalsta iespēju vakcinēties, bet kategoriski iestājas par brīvprātīguma principu šajā procesā. Mēs neatbalstīsim valdības sagatavoto likumprojektu par obligātu vakcināciju nekādā formā. Mēs parakstīsimies pret to. Vai valdība apzinās, kādā haosā tā var novest valsti, ja situācija nonāks līdz referendumam "par vai pret Covid poti"?".

Sarunā ar portālu "Delfi" Urbanovičs precizēja, ko domājis ar iespējamo referendumu. Viņš aicina valdību šādus likuma grozījumus neatbalstīt, jo, tiem nonākot Saeimā, opozīcijai nebūs citas izvēles, kā balsot pret un lūgt prezidentam apturēt likuma publicēšanu, kas varētu novest līdz tautas nobalsošanai par šo jautājumu. "Valdība nedrīkst pieņemt aplamus un nekonstitucionālus lēmumus," teica Urbanovičs, piebilstot, ka tādi likuma grozījumi būs "juridisks vanckars".

Satversmes 72. pants nosaka, ka Valsts prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem. Viņam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. Šīs tiesības Valsts prezidents vai viena trešā daļa Saeimas locekļu var izlietot desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā. Šādā kārtā apturētais likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Ja augšminēto divu mēnešu laikā šāds pieprasījums neienāk, tad pēc šī laika notecēšanas likums ir publicējams. Tautas nobalsošana tomēr nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso par šo likumu un ja par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Laukos citas problēmas

Ceturtdien savu viedokli par iespējamo obligāto vakcināciju paudis arī tagad Saeimas opozīcijā esošās "KPV LV" frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens. Viņš publiskojis video savā tvitera kontā, kur uz vasarīgas Latvijas lauku ainavas fona skaidro savu attieksmi pret šo jautājumu.

Pucens norāda, ka Ministru kabinets pieņēmis nesaprotamus lēmumus un valdības paziņojis, ka varēs atlaist no darba cilvēkus, kas nav vakcinēti. Deputāts prognozē, ka šis jautājums visai drīz nonāks Saeimā, kur viņš pats balsošot pret šādiem lēmumiem un aicināšot kolēģus rīkoties tāpat.

"Kad tiek pieņemti tādi lēmumi Ministru kabinetā, tad rodas ļoti loģisks jautājums – kur cilvēki, kas dzīvo laukos, šeit, lauku vidū, varētu inficēties ar Covid-19 un kamdēļ viņiem būtu sevi jāpakļauj kaut kādiem riskiem?" video saka Pucens, kurš norāda, ka nekad neesot bijis par vai pret vakcīnām, jo tā ir katra cilvēka brīva izvēle.

"KPV LV" deputāts par valdību norāda, ka "tie cilvēki cīnās par citas valsts iedzīvotājiem, skrien un rauj karogus nost, bet, kad ir jāpacīnās par savas valsts iedzīvotājiem, kas dzīvo reģionos, strādā un grib pabarot savu ģimeni, izskatās, ka ministri valdībā domā pilnīgi savādāk". Pucens atgādina, ka "Jaunās Vienotības" viens no saukļiem ir, ka ikviens svarīgs, bet izskatās, ka trīs ceturtdaļas iedzīvotāju viņiem nav svarīgas, tāpēc deputāts balsošot pret.