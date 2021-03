'Oribalt' nepiegādātās Covid-19 vakcīnu kravas palīdzēs izvadāt citi komersanti

Lai ātrāk veicinātu Covid-19 pošu nonākšanu vakcinācijas punktos un varētu turpināt personu vakcināciju, palīgā SIA "Oribalt Rīga" tiks piesaistīti citi komersanti, kas nodrošinās vakcīnu loģistiku, preses konferencē pauda Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors Āris Kasparāns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

9. martā uzņēmums saņēmis 21 600 vakcīnas. Līgums paredzējis, ka "Oribalt" divu stundu laikā no vakcīnu saņemšanas ir jāveic sākotnējā vakcīnu komplektācija atbilstoši piegāžu punktiem, kā arī nākošo astoņu darba stundu laikā vakcīnas jāpiegādā 100 Rīgas un Rīgas tuvumā esošajiem vakcinācijas punktiem, kā arī diviem Latvijas reģioniem, katrā piegādājot vakcīnas 50 vakcinācijas punktiem.

Apzinot situāciju, tika secināts, ka 9. martā tika veikta piegāde uz vienu vakcinācijas vietu, 10. martā uz 37, 11. martā plānotas 236 piegādes, taču piektdien – uz 291 vakcinācijas vietu. Ņemot vērā līguma nosacījumus un informāciju, ko izdevies iegūt, secināms, ka uzņēmums nav izpildījis līguma nosacījumus.

Kasparāns norādīja, ka, risinot sarunas ar uzņēmumu, tika secināts, ka tieši komplektēšanai vajadzīgs vairāk laikā, nekā līgumā paredzēts, līdz ar to veidojušies aizkavēšanās.

Lai situāciju uzlabotu, uzņēmums ir solījis līdz ceturtdienas pulksten 17 sakomplektēt visas vakcīnu kravas, kas ir uzņēmuma noliktavā, bet to loģistiku uz vakcinācijas punktiem Latvijā nodrošinās jau citi NVD uzrunātie komersanti, ar kuriem līdz šim veidojusies laba sadarbība.

Plānots, ka vakcīnu piegādes, ko "Oribalt Rīga" bija solījusi nogādāt piektdien, vakcinācijas punktiem tiks piegādātas jau ceturtdien, pauda Kasparāns.

Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņēviča norādīja, ka patlaban tiek apzinātas tās iestādes, kas šīs vakcīnas ceturtdien varētu saņemt.

Ceturtdien "Oribalt Rīga" noliktavas telpas apmeklējusi arī Veselības inspekcija, taču neesot indikāciju, ka uzņēmums ir negodprātīgi rīkojies ar vakcīnām – tās nav neatbilstoši uzglabātas, norādīja Juhņēviča.

Informācija par to, kā notikusi vakcīnu izvadāšana, tika iegūta tikai uz vietas atrodoties NVD pārstāvim, norādīja Kasparāns. NVD ir pieprasījis arī oficiālu informāciju no uzņēmuma, un to saņemot, tiks vērtēta rīcības atbilstība līguma nosacījumiem.

"Līdzšinējā sadarbība un komunikācija trešdien – faktiski neredzam iespēju turpināt pakalpojumu tādā formā," pauda Kasparāns.

Iepirkuma rezultāti paredzēja, ka par noliktavas pakalpojumu izmantošanu uzņēmums SIA "Oribalt Rīga" saņem 60 800 eiro bez PVN, savukārt par loģistikas pakalpojumiem trīs reģionos – 900 000 eiro jeb 300 000 eiro par katru reģionu. Līgumi tika slēgts līdz 2022. gada 30. septembrim. Tagad NVD juridiski izvērtē situāciju, lai, iespējams, atteiktos no līguma.

Jāpiemin, ka konkrētā iepirkumu procedūra paredzēja vispārējo vienošanās formātu jeb to, ka ir vairāki pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to ir reģioni, kur vakcīnu piegādes var turpināt sniegt citi uzvarējušie komersanti. Tikai viens komersants – "Oribalt Rīga" bija pieteicies vakcīnu loģistikai Rīgas un Rietumu reģionā.

Kā norādīja Kasparāns, līgums ar "Oribalt Rīga" noslēgts iepirkumu konkursa rezultātā, jo iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs SIA "Vakcīna" atteicies no līguma izpildes, jo nevarējis pakalpojumu nodrošināt.

Jau vēstīts, ka 10. martā Latvijā vairākos vakcinācijas kabinetos netika piegādātas vakcīnas pret Covid-19. Kā informēja Pavļuts, veselības resoru pievīlis vakcīnu piegādātājs "Oribalt".

Kā informēja Veselības ministrijas pārstāve Sintija Gulbe, no 8. marta ir stājušies spēkā divi līgumi ar "Oribalt" par noliktavas pakalpojumu un vakcīnu loģistikas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums gan kavējās ar piegādēm un komunikāciju ar vakcinācijas punktiem par gaidāmo laiku vakcīnu piegādēm.

Tāpat vēstīts, ka Rīgas Teikas iecirknī ir uzsākta resoriskā pārbaude saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem vakcīnu piegādē.

Uzņēmums dažādu vakcīnu piegāžu iepirkumos piedalās jau no 2018. gada.