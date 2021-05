Otrdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmis 12 391 cilvēks, tādējādi savakcinējot nedaudz mazāk nekā aizvadītajā nedēļā, kad vienas dienas laikā tika sapotēti no 16 000 līdz 20 000 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Aizvadītās diennakts laikā vakcinācijas temps saglabājies augsts, bet tas ir mazāks nekā aizvadītajā nedēļā, kad tika uzstādīti vienas dienas vakcinācijas rekordi, proti, 5.maijā tika sapotēti 15 923 cilvēki, 6.maijā - 20 482 un 7.maijā 17 837 cilvēki. Taču pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Tikmēr pirmo poti līdz šim saņēmuši 333 990 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēdza kopumā 88 502 cilvēki, kuru vidū ir arī 1194 personas, kas sapotēta ar "Johnsons&Johnson" vakcīnu, kurai ir tikai viena deva. Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Atbilstoši CSP datiem, Latvijā 2021.gada 1.janvārī provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 17,68% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši - 4,69%.

Kopumā valstī līdz otrdienai ieskaitot veiktas 422 492 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Pirmo poti vakar saņēma 8259 cilvēki, otro 3910 personas, bet ar "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu sapotētas 222 personas.

Otrdien iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 6861 cilvēks, "Moderna" pirmā deva tikusi 1351 cilvēkam, bet ar "AstraZeneca" vakcīnu sapotētas 47 personas. Kā otrā deva "Pfizer/BionTech" vakcīna izmantota 1445 reizes, "AstraZeneca" vakcīna izmantota 1621 reizi, "Moderna" - 844, bet "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva izmantota 222 reizes.

No otrdien vakcinētajiem 4266 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3229 personas virs 60 gadiem, 1581 persona ar hroniskām saslimšanām, 513 - izglītības iestāžu darbinieki, 1051 persona, kas vakcinēta "pēc paša vēlēšanās", 346 - mediķi, 446 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 183 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 179 - operatīvo dienestu darbinieki, 155 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 107 - sociālā aprūpes centra klienti, 88 - ārstniecības iestādes darbinieki, 66 - speciālo iestāžu klienti, 49 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 28 ieslodzītie un citi.

Vakcināciju veikuši 340 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējuši "Veselības centrā 4" - 1516 cilvēkus, "Veselības centru apvienībā" - 1027, SIA "Vizuālā diagnostika" - 553, Rēzeknes slimnīcā - 423, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā - 366, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā - 363, "Dzelzceļa veselības centrā" - 315, Ogres rajona slimnīcā - 299, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā - 245, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā - 242, "Saldus medicīnas centrā" - 234 un Latgales medicīnas centrā - 201.

Līdz šim izlietotas 422 492 vakcīnu pret Covid-19 devas, no tām 158 001 "AstraZeneca", 170 318 "Pfizer/BionTech", 92 979 "Moderna" un 1194 "Johnson&Johnson" vakcīna. Pirmajām devām izmantota 129 085 "AstraZeneca", 135 522 "Pfizer/BionTech", 69 383 "Moderna" vakcīnas, savukārt otrajām devām - 28 916 "AstraZeneca", 34 796 "Pfizer/BionTech", 23 594 "Moderna" vakcīnas. Savukārt "Johnson&Johnson" vakcīna, ar kuru vakcinācijas pabeigšanai pietiek ar vienu devu, izmantota 1194 reizes.

Vakcinācijas procesu pabeigušas 20 336 ārstniecības personas, 32 792 personas vecumā virs 60 gadiem, 11 444 personas ar hroniskām slimībām, 8456 ārstniecības iestāžu darbinieki, 4410 sociālās aprūpes centra klienti, 3459 izglītības iestāžu darbinieki, 2261 sociālās aprūpes centra darbinieks, 2841 persona no citas paaugstinātās riska grupas.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas.