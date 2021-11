Otrdien pilnībā atjaunos satiksmi pār Deglava ielas pārvadu

Otrdien, 23. novembrī, tiks atjaunota satiksme pār Augusta Deglava ielas pārvadu Rīgā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārvada renovācijas darbi noritēja divās kārtās. Kopš pārvada atklāšanas pirms 55 gadiem, šie ir lielākie veiktie atjaunošanas darbi tā vēsturē. Tie izmaksājuši 14,9 miljonus eiro.

Deglava ielas pārvada būvniecības laikā nolietotā tilta konstrukcijās tika atklāti papildu bojājumi, nupat pabeigtās 2. kārtas ietvaros tika saremontēti 16 atlikušie balsti un nesošās konstrukcijas, deformācijas šuves, nomainītas bojātās balstīklas un atjaunots brauktuves segums.

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves rezultātā izveidota atdalīta velojosla un paplašināta gājēju ietve. Gājējiem izbūvētas arī kāpnes, kas ļaus piekļūt Vagonu ielai un pasākumu laikā arī Daugavas stadiona teritorijai.

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve tika uzsākta 2018. gadā. Otrās kārtas būvdarbi tika sākti pagājušā gada 20. septembrī.

Tuvāko gadu laikā Rīgā plānots atjaunot arī VEF, Zemitānu un Gustava Zemgala pārvadus, Vanšu tiltu un Mūkusalas krastmalu.

Deglava pārvada pirmā posma būvniecības izmaksas veidoja 6,7 miljonus eiro (ieskaitot PVN), bet otrā posma – 8,2 miljonus eiro (ar PVN).

Darbi īstenoti projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" ietvaros, kura kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 48.7 miljoni eiro, tajā skaitā 37,.5 miljoni eiro no ERAF līdzekļiem, 5,6 miljoni eiro no valsts budžeta līdzekļiem, 1,5 miljoni eiro no pašvaldības līdzekļiem, 2,5 miljoni eiro no cita publiskā finansējuma un 1,7 miljoni eiro no privātā finansējuma avotiem.

Augusta Deglava pārvada būvdarbus veica SIA "Tilts", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4", bet autoruzraudzību – SIA "Inženierbūve".

Augusta Deglava pārvads ir satiksmes pārvads Rīgā pār dzelzceļa līnijām Zemitāni—Šķirotava un Rīga—Lugaži, kas atrodas uz Augusta Deglava ielas un savieno Rīgas centru ar Purvciemu.

Jau vēstīts, ka Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2019. gadā, veicot būvdarbu kontroli, konstatēja Deglava ielas pārvada nesošo konstrukciju bojājumus. Pēc BVKB ekspertu secinātā par Deglava tilta Rīgā bīstamo stāvokli tā laika iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ("KPV LV") lika Valsts policijai slēgt satiksmi pār Deglava tiltu, līdz BVKB būs veikusi analīzi par tilta drošumu.

Mēnesi vēlāk, pēc bojāto konstrukciju nostiprināšanas, Valsts policija atvēra tiltu satiksmei, nosakot ierobežojumus satiksmei uz tilta, proti, pār to varēs pārvietoties transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 30 tonnas, nosakot ātruma ierobežojums – 30 kilometru stundā.