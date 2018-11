Otrdien ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā viens, bet cietuši četri cilvēki, portāls “Delfi” uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Otrdien pulksten 20.21 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz daudzstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks.

Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka no piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva ir redzami dūmi. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izglāba astoņus cilvēkus, no kuriem četri bija cietuši un nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Dzīvojamā mājā dega dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā un starpstāvu pārsegums 10 kvadrātmetru platībā. Pulksten 00.23 ugunsgrēks tika likvidēts.

Šonakt pulksten 00.37 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg dzīvojamās mājas jumts 50 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās pasargāt blakus esošo ēku un puksten 3.28 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji divu ēku dūmvados, sadzīves mantas, divas vieglās automašīnas, neapsaimniekotas ēkas jumts un dzīvojamā māja.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušam dzīvniekam, otrdien ugunsdzēsēji glābēji Kristapa ielā Rīgā no koka nocēla kaķi.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 12 no izsaukumiem bija maldinājumi.