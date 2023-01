Otrdien ugunsgrēkos trīs bojāgājušie; plūdu dēļ evakuēti divi cilvēki

Otrdien glābēji saņēma 43 izsaukumus, kuros 11 gadījumos dzēsa ugunsgrēkus, kuros kopumā bojā gāja trīs cilvēki un vairāki cieta. Tāpat pagājušajā diennaktī ugunsdzēsēji izglāba Daugavā iekritušu cilvēku, savukārt no plūdiem Krustpils pagastā – suni, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Agrā trešdienas rītā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Mārupes novada Salas pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu dzīvojamā māja un blakus esošās mājas jumts. Pirms VUGD ierašanās no abām mājām evakuējas seši cilvēki. Pulksten 8.42 ugunsgrēks lokalizēts un patlaban turpinās ugunsgrēka likvidācijas darbi.

Pusčetros naktī VUGD saņēma informāciju no Jēkabpils pašvaldības policijas, ka Jēkabpils novada Salas pagastā applūst trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorija. Notikuma vietā konstatēts, ka applūdis piebraucamais ceļš un ūdens līmenis turpina strauji celties. Ar iedzīvotājiem tika pārrunāta iespējamā bīstamība un nepieciešamība evakuēties. Ugunsdzēsēji evakuēja divus cilvēkus, bet pārējie mājas iedzīvotāji atteicās evakuēties. Arī blakus esošās divstāvu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji no evakuācijas atteicās.

Naktī uz trešdienu VUGD saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novadā ar atklātu liesmu deg vienstāva ēka. Notikuma vietā konstatēts, ka deg dzīvošanai pielāgota saimniecības ēka. Dzēšanas darbu laikā ugunsdzēsēji glābēji atrada divus bojāgājušos. Vēl viens cilvēks ugunsgrēkā cieta. Ierodoties ugunsdzēsējiem, cietušais jau atradās netālajās mājās un glābēji palīdzēja viņu nogādāt līdz NMPD mediķiem.

Tāpat VUGD steidzās uz Madonas ielu Jēkabpilī, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka divstāvu koka dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī deg veranda, koridors un ārsiena. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta.

VUGD saņēma informāciju, ka Jēkabpils novada Salas pagastā ir daļēji applūdusi teritorija pie vairākām mājām. Glābēji ar laivu un glābšanas dēli no divām mājām kopumā evakuēja trīs cilvēkus, bet no trešās mājas cilvēks evakuēties attiecās. Ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 16.03. Savukārt puspiecos vakarā Jēkabpils novada Krustpils pagastā VUGD no applūdušas teritorijas izglāba suni. Mājas iemītniece jau iepriekš bija nokļuvusi drošībā.

Tāpat ugunsdzēsēji steidzās uz Krāslavas novadu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vienstāva dzīvojamā māja jau deg ar atklātu liesmu un tai ir iebrucis jumts, kā arī liesmas jau izplatījušās uz blakus esošo šķūni. Dzēšanas darbu laikā, pārmeklējot sabrukušās konstrukcijas, ugunsdzēsēji atrada bojāgājušo.

Otrdien glābēji saņēma izsaukumu uz Zandartu ielu Rīgā, kur piecstāvu ēkā izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkā ir spēcīgs sadūmojums un nekavējoties tika uzsākta cilvēku glābšana. VUGD darbinieki ar glābšanas masku palīdzību no piedūmotās ēkas izglāba 19 cilvēkus, bet evakuēja 15. Pirms glābēju ierašanās saviem spēkiem no ēkas evakuējās 24 cilvēki. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks.

Tāpat glābēju palīdzība īsi pēc pieciem vakarā bija nepieciešama Rīgā, kur Daugavas upē bija iekritis cilvēks. Ar glābšanas dēļa palīdzību ugunsdzēsēji cilvēku nogādāja krastā un nodeva NMPD mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji divu ēku dūmvados, elektrības kabelis, elektriskais sildītājs un mēbeles, vieglā automašīna un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.