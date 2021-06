Otrdien vakcinācijas pret Covid-19 temps palielinājies, bet bijis zemāks nekā pirms nedēļas

Jūnija pirmajā dienā Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 temps palielinājies, taču tas tālu atpaliek no iepriekš uzstādītajiem rekordiem, kā arī no pagājušās nedēļas otrdienas rādītāja, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

1. jūnijā poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 13 765 cilvēki, no tiem 3977 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 9091 saņēmis otro devu, bet 688 personas vakcinētas ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Salīdzinājumam - pagājušās nedēļas otrdienā pret Covid-19 tika vakcinēti kopumā 20 298 cilvēki, bet vienā dienā sapotēto cilvēku skaita rekords krita 28. maijā, kad vakcīnu pret Covid-19 Latvijā saņēma 22 531 cilvēks.

Vienlaikus ir aktualizēta informācija arī par pirmdien, 31. maijā, vakcinētajiem. Iepriekš tika ziņots, ka pirmdien pret Covid-19 sapotēts 8989 cilvēki, taču saskaņā ar jaunākajiem sistēmā ievadītajiem datiem šis skaitlis ir par 1258 lielāks - 10 247.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 392 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Vizuālās diagnostikas" un Jēkabpils reģionālās slimnīcas mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 2351, 815 un 446 cilvēkus.

No visiem otrdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem vairāk nekā puse bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 3183 seniori vecumā virs 60 gadiem un 1376 personas ar hroniskām slimībām. Pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

Jūnija pirmajā dienā Latvijā izpotētas 2929 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 6456 šīs vakcīnas otrās devas, 1028 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 269 šīs vakcīnas otrās devas, 20 "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 2366 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 688 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Līdz 1.jūnijam ieskaitot Latvijā kopumā izpotētas 394 625 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas, 195 946 "AstraZeneca" vakcīnas devas, 150 982 "Moderna" vakcīnas devas un 18 858 J&J vakcīnas deva.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Līdz šim vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā ir saņēmuši 482 883 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 277 528 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 760 411 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 25,58% iedzīvotāju, bet abas - 14,70%.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no otrdienas - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.