Otrdienas rītā vietām ceļi apledojuši Kurzemē, Vidzemē un Latgalē

Otredien no rīta vietām Kurzemē, Vidzemē un Latgalē apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem un lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 69 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir posmos uz Vidzemes šosejas no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas no Braslas tilta līdz Strenčiem, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Kalvenei, uz Ventspils šosejas no Usmas līdz Rucavai un Rēzeknes šosejas no Stolbovkas līdz Terehovai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Balvu, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Liepājas, Ludzas, Madonas, Saldus, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

LVC aicina šādos laika apstākļos autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.