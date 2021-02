Otro poti pret Covid-19 saņēmis līdz šim dienas laikā lielākais cilvēku skaits – 1644

Aizvadītajā diennaktī otro poti pret Covid-19 saņēmuši 1644 cilvēki, kas ir līdz šim lielākais dienas laikā otro vakcīnu saņēmušo skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinoši dienu iepriekš, pirmdien, otro poti saņēma 1172 cilvēki, kas tobrīd arī bija rekordliels sapotēto skaits dienas laikā.

Otrdien pieaudzis arī pirmo poti saņēmušo skaits – pie tās tikuši 125 cilvēki. Tas ir augstākais rādītājs kopš 23.janvāra, kad vakcīnu saņēma tikpat daudz cilvēku.

Līdz otrdienai ar "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnām pirmo poti pret Covid-19 kopumā bija saņēmušas 15 945 personas, no tām 9468 ir saņēmušas arī otro šīs vakcīnas devu.

Savukārt "Moderna" vakcīnas saņēmis 1301 cilvēks, un šim medikamentam pašlaik ir tikusi potēta tikai pirmā deva.

Attiecīgi kopumā Latvijā pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 17 246 cilvēki, no tiem 9468 jau ir noslēguši vakcināciju, jo saņēmuši abas devas.

Kā vēstīts, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" saņemtas 3600 vakcīnas devas.

No 28. decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18. janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.