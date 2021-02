Pagaidām neatklāj vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldības IT risinājuma izstrādātāju

Vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) risinājuma izstrādātājs ir izraudzīts, tomēr līgums vēl nav parakstīts, tādēļ Veselības ministrija (VM) pagaidām vēl neatklāja kompāniju, kas ir izvēlēta.

Valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja lēmumu, kas paredz IT risinājuma izveidei vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldībai piešķirt līdz 1,45 miljoniem eiro.

VM Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda iepriekš informēja, ka izstrādātājs tiks izziņots šonedēļ, un pēc tam tiks parakstīts līgums darbu sākšanai.

Biroja komunikācijas koordinatore Ieva Stūre piektdien skaidroja, ka trim potenciālajiem pretendentiem piektdienas vēlā pēcpusdienā izsūtīts paziņojums ar to, kurš no tiem izvēlēts kā izstrādātājs. Pēc Stūres teiktā, no izraudzītā izstrādātāja jāsagaida formāla piekrišana, lai varētu slēgt līgumu. Viņa minēja, ka tas varētu notikt nākamnedēļ, kad arī varētu tikt paziņots vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldības IT risinājuma izstrādātājs.

Stūre arī neatklāja, kuri ir pārējie divi uzņēmumi, kuri bijuši to uzņēmumu vidū, kas tika apsvērti kā potenciālie izstrādātāji, tomēr izteica minējumu, ka arī to, iespējams, varēs atklāt nākamnedēļ.

Izstrādātāja izvēles kavēšanos Stūre to skaidroja ar juridiskiem aspektiem.

Jau vēstīts, Finanšu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika lūgts piešķirt VM padotības iestādei Nacionālajam veselības dienestam finansējumu ne vairāk kā 1 450 330 eiro apmērā, lai nodrošinātu vakcinācijas sistēmas efektīvu darbību, kā arī ērtu un elastīgu vakcinācijas procesu, izveidojot speciālu IT risinājumu vakcinācijas procesa pārvaldībai.

Finansējums ir sadalīts vairākās daļās - risinājuma izstrādei, integrācijai ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām, integrācijai ar valsts reģistriem, risinājuma atbalstam 12 mēnešiem, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācijas sistēmu pielāgošanai, infrastruktūras nomai sistēmas izvietošanai un Nacionālā veselības dienesta sistēmas uzturēšanas papildu izmaksu segšanai, kā arī iedzīvotāju digitālajai apziņošanai par laiku un vietu, kad jāierodas uz vakcināciju.

Iecerēts, ka IT risinājums vakcinācijas procesa pārvaldībai ietvers agrīno pieteikšanos vakcinācijai, iepriekšējo vakcinējamo sarakstu, vakcinācijas kabinetu kapacitātes un darba laiku pārvaldību, vienoto rindu veidošanu, saziņu ar vakcinējamiem, vakcīnu piegādes plānošanu, loģistikas organizāciju un krājumu vadību. Paredzēts, ka šāds risinājums ievērojami atvieglos SPKC darbu.

VM uzsver, ka IT risinājums optimizēs procesus arī pašā vakcinācijā. "Tas nodrošinās administratorus ar iepriekš sagatavotiem datiem un samazinās ievades operāciju skaitu līdz minimumam, kas nepieciešams, lai reģistrētu vakcinēšanas faktu," teikts VM sagatavotā rīkojumu projekta anotācijā.

Paredzēts, ka sistēma sagatavos nepieciešamās atskaites, kā arī paredzēta datu apmaiņu ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām un e-veselības sistēmu, kā arī tiks nodrošināta masu apjoma datu ievade un iegūšana.

Vakcinācijas procesa IT sistēmas izveidi koordinē Vakcinācijas projekta birojs kopā ar VM darbiniekiem. Šā gada 26.janvārī VM virzīja uz Ministru kabinetu aicinājumu nepiemērot publisko iepirkumu procedūru šīs IT sistēmas izstrādei, pamatojoties uz nepieciešamību paātrināt vakcinācijas procesa izstrādi un nodrošināšanu. Valdības dotā atļauja paredz, ka sistēmas izstrādes darba grupa paši veido sistēmas prasības un kritērijus tā, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu iedzīvotāju pieteikšanās rindu salikšanu kopā ar Latvijā pieejamajām vakcīnām un nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par vietu un laiku, kur tam jāierodas uz savas vakcīnas saņemšanu.

IT sistēmas risinājuma nodrošināšanā līdz šim uzrunāti IT nozares organizācijas un aptuveni 50 lielākie IT uzņēmumi, lai tie deleģētu brīvprātīgos IT jomas ekspertus prasību izstrādāšanai jaunajai pandēmijas vakcinācijas procesa atbalsta IT sistēmai.

No tiem 27 eksperti sāka darbu, lai precīzi nodefinētu būtiskākās vajadzības un prasības vakcinācijas procesa pārvaldībai un automatizācijai. Tika izveidotas četras darba apakšgrupas, lai īsā laikā nointervētu veselības jomas ekspertus un izstrādātu risinājumu atbalstāmo procesu kartes un detalizētākas prasības izstrādei potenciālajam programmas veidotājam.

Brīvprātīgo darba grupu veidoja pārstāvji no vairākiem uzņēmumiem vai iestādēm. Tie bija pārstāvji no "Tet", "Cert.lv", "Emergn", "CTCo", "PwC Information Technology Services", "If P&C Insurance", "Veselības centru apvienības", "Longenesis", Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, "Accenture Latvia", "Sharentic", VM, "Helmes Latvia", "XWP", "White Digital", "TechHub Riga", "Ernest & Young" un "Latvijas mobilais telefons".

Aicinājums pieteikties uz sistēmas izstrādes projektu tika publicēts VM mājaslapā un IT nozares organizāciju kanālos. Pieteicās desmit IT nozares uzņēmumi, kas varētu veikt prasīto IT izstrādi, visi desmit uzņēmumi saņēma procesu kartes, kas sistēmai būtu jānodrošina.

Vēlāk tika apstiprināti vērtēšanas kritēriji septiņās vērtēšanas pozīcijās, bet tikai septiņi no desmit uzņēmumiem sniedza detalizētu prezentāciju un savu konkrēto piedāvājumu, kā arī cenu piedāvājumu. Tika atlasīti trīs uzņēmumi, jo pārējie uzņēmumi varēja nodrošināt tikai nelielu daļu no prasītas funkcionalitātes.

Uzņēmumu, kas nodrošinās vakcinācijas procesa IT sistēmas izstrādi, nosaka vērtēšanas grupa, kurā ietilpst astoņi cilvēki. To vidū ir IT eksperti no Nacionālā veselības dienesta un VM, kā arī neatkarīgie ekspert.

Procedūra paredz, ka astoņas nedēļas no līguma noslēgšanas izvēlētajam uzņēmum būs jārealizē sistēmas pamatfunkcionalitāte.

Savukārt 18.janvārī tika izsūtīts uzaicinājums IT nozares uzņēmumiem līdz 20.janvārim iesūtīt apliecinājumu par gatavību izstrādāt vakcinācijas IT sistēmu. 22.janvārī IT nozares ekspertu darba grupa prezentēja izstrādātas prasības ieinteresētajiem IT nozares uzņēmumiem, savukārt 25.janvārī ieinteresētie IT uzņēmumi prezentēja savus piedāvātos risinājumus.

Tāpat ziņots, ka tika izveidota brīvprātīgo IT nozares ekspertu darba grupa, kura izstrādāja IT sistēmas prasības vakcinācijas procesa efektīvai pārvaldībai, savukārt Valsts reģionālās attīstības aģentūra sniedza atbalstu iestrādājot šīs prasības detalizētākās tehniskās specifikācijās. Balstoties uz šīm prasībām, tika veikta tirgus izpēte un sarunas ar potenciālajiem piegādātājiem.